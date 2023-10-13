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    • Стало известно, почему фанаты Бразилии забросали Неймара попкорном

    Стало известно, почему фанаты Бразилии забросали Неймара попкорном

    Журналист Фабио Алейшо объяснил акцию бразильских болельщиков, забросавших попкорном нападающего Неймара после отборочного матча ЧМ-2026 против Венесуэлы (1:1).

    «Знаете, почему в Неймара забросали попкорном?

    На бразильском футбольном сленге попкорном (пипока или пиаокейро) называют игрока, который исчезает в решающие моменты и ничего не решает», – написал Алейшо.

    • Неймар сделал ассист в матче с Венесуэлой.
    • Бразилия занимает 2-е место в группе, имея 7 очков в 3-х матчах.
    • Неймар с лета в «Аль-Хиляле».

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    Источник: телеграм-канал Фабио Алейшо

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