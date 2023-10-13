Стало известно, почему фанаты Бразилии забросали Неймара попкорном

Журналист Фабио Алейшо объяснил акцию бразильских болельщиков, забросавших попкорном нападающего Неймара после отборочного матча ЧМ-2026 против Венесуэлы (1:1).

«Знаете, почему в Неймара забросали попкорном?

На бразильском футбольном сленге попкорном (пипока или пиаокейро) называют игрока, который исчезает в решающие моменты и ничего не решает», – написал Алейшо.