Стало известно, почему фанаты Бразилии забросали Неймара попкорном

Журналист Фабио Алейшо объяснил акцию бразильских болельщиков, забросавших попкорном нападающего Неймара после отборочного матча ЧМ-2026 против Венесуэлы (1:1).
«Знаете, почему в Неймара забросали попкорном?
На бразильском футбольном сленге попкорном (пипока или пиаокейро) называют игрока, который исчезает в решающие моменты и ничего не решает», – написал Алейшо.
- Неймар сделал ассист в матче с Венесуэлой.
- Бразилия занимает 2-е место в группе, имея 7 очков в 3-х матчах.
- Неймар с лета в «Аль-Хиляле».
Источник: телеграм-канал Фабио Алейшо