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  • Мостовой назвал пять тренеров, способных заменить Абаскаля в «Спартаке»

Мостовой назвал пять тренеров, способных заменить Абаскаля в «Спартаке»

13 октября 2023, 14:30
20

Александр Мостовой рассказал, кто мог бы возглавить «Спартак» вместо Гильермо Абаскаля.

«Я уже несколько раз говорил, что Абаскаля не уберут, потому что таких, как он, любят.

Кто может его заменить? Кого угодно можно поставить. Его полгода никто не знал – ни в России, ни в Испании. Могу фамилии назвать, но смысл? Кого угодно.

Аленичев, Тихонов, Черчесов, Колыванов, Каррера могут заменить Абаскаля. Еще десять человек могу назвать. Хуже с ними не будет! Такой состав «Спартака» должен быть в тройке.

Встречный вопрос: а как Абаскаль тренирует? Он звезду поймал полтора года назад. Где он еще такие деньги и славу получит? Через месяц, как уедет, все о нем забудут, никто даже не вспомнит», – считает Мостовой.

  • У «Спартака» 3 матча подряд без побед.
  • Команда идет на 5-м месте в РПЛ, отставание от лидера – 10 очков.
  • В клубе решили, что испанца не уволят до зимней паузы, но поставили ему ультиматум.

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Источник: «РБ Спорт»
Россия. Премьер-лига Спартак Абаскаль Гильермо Мостовой Александр
Комментарии (20)
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Эном айс
1697197155
"На золотом крыльце сидели Царь, царевич, Король, королевич, Сапожник, портной. Кто ты будешь такой? Говори поскорей, Не задерживай добрых и честных людей! " (с) ------------------------ Ну, или " глупых и щедрых "..)
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NewLife
1697201715
Мостовой, этот пздж только для того, чтобы о тебе не забыли. Нам шило на мыло менять не нужно. Смена соглашательского, некомпетентного руководства и поиск качественного тренера - вот что нужно.
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Staryi Spartach
1697202513
Каррера был бы не худшим вариантом. Да, у него нет успехов с другими командами, но Спартак он привел к чемпионству, и дело не в "багаже Аленичева". Главное, у Карреры есть школа, опыт игры на выском уровне и опыт работы с Конте. Сейчас он понабил шишек как тренер и, надеюсь, стал хладнокровнее, этого хладнокровия в сложных ситуациях ему раньше нехватало.
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rash1959
1697205550
Мне кажется все проблеммы не в тренере. Когда столько много руководителей - совет директоров-спортдиректор-советчики ветераны и прочая клубная приблуда толку будет немного, каждый тянет одеяло на себя. РУКОВОДИТЬ должен один человек - ХОЗЯИН клуба, а их (хозяев) теперь и не сосчитать.
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alefreddy
1697207507
очередной бред моста только Каррера сможет справиться из этого списка.Но скорее всего будет другой тренер
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Krics
1697209052
Это на что то претендует?а как же ЧМ в США?Санёк будь мужиком как слили ЧМ
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Krics
1697209133
Мост это шлак СССР,ихмл
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Krics
1697209214
Мост ты дебил?
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Persona_non_Grata
1697213927
"Такой состав «Спартака» должен быть в тройке." - так чемпионат еще не закончен, а мы там и будем !!! Для этого усилить бы пару позиций и еще одного напа купить !!!
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Maximus103
1697226423
Только Аленичев и ко ( Тихонов,Титов) приведет опять Спартак к чемпионству!!!
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