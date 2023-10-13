Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Вспомните легендарные голы ЛЧ!
    Вспомните легендарные голы ЛЧ!
    2 Угадаете, в каком турнире играет клуб – в Лиге чемпионов или Лиге Европы?
    Угадаете, в каком турнире играет клуб – в Лиге чемпионов или Лиге Европы?
    3 Угадаете клуб РПЛ по старой эмблеме?
    Угадаете клуб РПЛ по старой эмблеме?
    • Главная
    • Новости
    • Мостовой назвал пять тренеров, способных заменить Абаскаля в «Спартаке»

    Мостовой назвал пять тренеров, способных заменить Абаскаля в «Спартаке»

    Александр Мостовой рассказал, кто мог бы возглавить «Спартак» вместо Гильермо Абаскаля.

    «Я уже несколько раз говорил, что Абаскаля не уберут, потому что таких, как он, любят.

    Кто может его заменить? Кого угодно можно поставить. Его полгода никто не знал – ни в России, ни в Испании. Могу фамилии назвать, но смысл? Кого угодно.

    Аленичев, Тихонов, Черчесов, Колыванов, Каррера могут заменить Абаскаля. Еще десять человек могу назвать. Хуже с ними не будет! Такой состав «Спартака» должен быть в тройке.

    Встречный вопрос: а как Абаскаль тренирует? Он звезду поймал полтора года назад. Где он еще такие деньги и славу получит? Через месяц, как уедет, все о нем забудут, никто даже не вспомнит», – считает Мостовой.

    • У «Спартака» 3 матча подряд без побед.
    • Команда идет на 5-м месте в РПЛ, отставание от лидера – 10 очков.
    • В клубе решили, что испанца не уволят до зимней паузы, но поставили ему ультиматум.

    Новости по теме
    Мостовой поделился разочарованием после победы России над Камеруном 6
    Мостовой одной фразой охарактеризовал игру сборной России 2
    Овчинников предложил Зарему на пост тренера женского «Спартака», а Мостового – на пост менеджера 3
    Источник: «РБ Спорт»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 14:30
    Рекомендуем
    Комментарии5
    ...
    • ...
      Рейтинг: +6687

      rash1959 24 минуты назад

      Мне кажется все проблеммы не в тренере. Когда столько много руководителей - совет директоров-спортдиректор-советчики ветераны и прочая клубная приблуда толку будет немного, каждый тянет одеяло на себя. РУКОВОДИТЬ должен один человек - ХОЗЯИН клуба, а их (хозяев) теперь и не сосчитать.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +21

      Staryi Spartach 1 час назад

      Каррера был бы не худшим вариантом. Да, у него нет успехов с другими командами, но Спартак он привел к чемпионству, и дело не в "багаже Аленичева". Главное, у Карреры есть школа, опыт игры на выском уровне и опыт работы с Конте. Сейчас он понабил шишек как тренер и, надеюсь, стал хладнокровнее, этого хладнокровия в сложных ситуациях ему раньше нехватало.

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +10

      ramblernasheveverythng > Staryi Spartach 31 минуту назад

      Каррера в страну-агрессор не поедет .

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +20294

      NewLife 1 час назад

      Мостовой, этот пздж только для того, чтобы о тебе не забыли. Нам шило на мыло менять не нужно. Смена соглашательского, некомпетентного руководства и поиск качественного тренера - вот что нужно.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +5849

      Эном айс 2 часа назад

      "На золотом крыльце сидели
      Царь, царевич,
      Король, королевич,
      Сапожник, портной.

      Кто ты будешь такой?

      Говори поскорей,
      Не задерживай добрых и честных людей! " (с)
      ------------------------
      Ну, или " глупых и щедрых "..)

      2
      Ответить
    Россия
    Мобильная версия
    Архив О нас Пользовательское соглашение
    18+