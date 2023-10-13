Мостовой назвал пять тренеров, способных заменить Абаскаля в «Спартаке»

Александр Мостовой рассказал, кто мог бы возглавить «Спартак» вместо Гильермо Абаскаля.

«Я уже несколько раз говорил, что Абаскаля не уберут, потому что таких, как он, любят.

Кто может его заменить? Кого угодно можно поставить. Его полгода никто не знал – ни в России, ни в Испании. Могу фамилии назвать, но смысл? Кого угодно.

Аленичев, Тихонов, Черчесов, Колыванов, Каррера могут заменить Абаскаля. Еще десять человек могу назвать. Хуже с ними не будет! Такой состав «Спартака» должен быть в тройке.

Встречный вопрос: а как Абаскаль тренирует? Он звезду поймал полтора года назад. Где он еще такие деньги и славу получит? Через месяц, как уедет, все о нем забудут, никто даже не вспомнит», – считает Мостовой.

У «Спартака» 3 матча подряд без побед.

Команда идет на 5-м месте в РПЛ, отставание от лидера – 10 очков.

В клубе решили, что испанца не уволят до зимней паузы, но поставили ему ультиматум.

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