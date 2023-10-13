Билялетдинов назвал лучшего игрока России в матче с Камеруном

Бывший игрок сборной России Динияр Билялетдинов оценил товарищеский матч команды против Камеруна (1:0).

Единственный гол у Федора Чалова.

Впереди у россиян встреча с Кенией (16 октября).

Россия отстранена от официальных матчей решениями ФИФА и УЕФА.

– Неплохой матч, счет мог быть другим. На ноль сыграли – уже хорошо. Камерун имел шансы забить, нужно сказать спасибо Матвею Сафонову, который выручил. Раза три-четыре получали выход один на один. Была проблема в защите в первом тайме и начале второго. Сафонов предотвратил гол в наши ворота. Хорошая атмосфера, соперник не валял дурака, и наши ребята играли достаточно организованно. Немножко не хватило стабильности, чтобы весь матч провести на одном уровне, отрезками выглядели неплохо.

– Насколько важным было участие Матвея Сафонова в этом матче?

– Не знаю, кто мог бы сыграть лучше. Сафонов отработал очень неплохо. Лучший игрок в составе нашей команды. Исходя из того, что он предотвратил три-четыре момента, которые могли закончиться голом.

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