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    • Билялетдинов назвал лучшего игрока России в матче с Камеруном

    Билялетдинов назвал лучшего игрока России в матче с Камеруном

    Бывший игрок сборной России Динияр Билялетдинов оценил товарищеский матч команды против Камеруна (1:0).

    • Единственный гол у Федора Чалова.
    • Впереди у россиян встреча с Кенией (16 октября).
    • Россия отстранена от официальных матчей решениями ФИФА и УЕФА.

    – Неплохой матч, счет мог быть другим. На ноль сыграли – уже хорошо. Камерун имел шансы забить, нужно сказать спасибо Матвею Сафонову, который выручил. Раза три-четыре получали выход один на один. Была проблема в защите в первом тайме и начале второго. Сафонов предотвратил гол в наши ворота. Хорошая атмосфера, соперник не валял дурака, и наши ребята играли достаточно организованно. Немножко не хватило стабильности, чтобы весь матч провести на одном уровне, отрезками выглядели неплохо.

    – Насколько важным было участие Матвея Сафонова в этом матче?

    – Не знаю, кто мог бы сыграть лучше. Сафонов отработал очень неплохо. Лучший игрок в составе нашей команды. Исходя из того, что он предотвратил три-четыре момента, которые могли закончиться голом.

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    Источник: Metaratings

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    Комментарии2
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      Рейтинг: +10

      Валерий-Крамаров-vkontakt 1 час назад

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      Рейтинг: +25210

      DOCTOR PENALTY 1 час назад

      А ещё Пиняев молодец, не зассал здоровых африканцев.

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