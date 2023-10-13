Карпин ответил, кайфанул ли он от матча с Камеруном

Главный тренер сборной России Валерий Карпин рассказал о своих впечатлениях после товарищеского матча с Камеруном.

– Сегодня вы кайфанули от матча?

– Нервов было больше, чем кайфа. Многое получалось, многое нет.

– Вынос Камеруна состоялся?

– Состоялся матч, который мы выиграли, слава богу.

– Ваше видение сегодняшней игры?

– Желание налицо, но потерь для игроков уровня сборной было очень много. И после обработки мяча, и после нелепых отскоков.

Команда расставлена для атаки, и вдруг необъяснимый брак, атакует Камерун. Это тревожило.

– Насколько все удалось реализовать?

– Естественно, не все. Никогда все реализовать не получается. Если бы все получалось, было бы 10:0.

В ситуации с голом в Катаре мы наигрывали Чалова на ближнюю, тут два игрока пошли на ближнюю [штангу], Солдатенков пошел на дальнюю, мяч перелетел, и забили.

Кто тренирует стандарты, понимают, что можно сделать все идеально, но удар может не получился или передача 3 см не долетит.

– Что матч дал команде?

– Дал очень многое. Такие игры дают понимание футболистам, что такое европейский футбол, хоть команда и африканская, но играют все в Европе. Такие матчи дают пищу для размышлений, положительные эмоции.

Игроки понимают, что, если готовиться, настраиваться, выполнять установку и верить в идею, можно против таких команд играть, хотя очень сложно. Когда стоишь на бровке, понимаешь это.