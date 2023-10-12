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    Дюков высказался о победе сборной России над Камеруном

    Президент РФС Александр Дюков оценил игру сборной России в товарищеском матче с Камеруном.

    «Отличный, зрелищный матч и качественный футбол. Наша сборная порадовала и своим желанием, и самоотдачей, и тем, что с первых минут соответствовала одной из лучших сборных Африки и по скорости движения, и по скорости принятия решений. Быстро двигали мяч, поэтому команда порадовала игрой», – сказал Дюков.

    • Россияне дома победили со счетом 1:0.
    • Товарищеский матч прошел в Москве на стадионе «ВТБ Арена».
    • Единственный гол забил Федор Чаловдебютный для него за сборную.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    12.10.2023 22:58
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