Дюков высказался о победе сборной России над Камеруном

Президент РФС Александр Дюков оценил игру сборной России в товарищеском матче с Камеруном.

«Отличный, зрелищный матч и качественный футбол. Наша сборная порадовала и своим желанием, и самоотдачей, и тем, что с первых минут соответствовала одной из лучших сборных Африки и по скорости движения, и по скорости принятия решений. Быстро двигали мяч, поэтому команда порадовала игрой», – сказал Дюков.