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    Миранчук заявил о «непростом» периоде в карьере

    Полузащитник «Аталанты» и сборной России Алексей Миранчук пожаловался на недостаток игровой практики.

    «У меня непростой период. Мало практики, выхожу на замену не в каждом матче, но у нас Лига Европы, одним составом нельзя играть. Очень интенсивные тренировки.

    Я в сборной, чтобы доказать что-то кому-то из «Аталанты?» Нет, конечно. Мотивация – играть в национальной команде», – сказал Миранчук.

    • У игрока в сезоне за «Аталанту» 56 минут.
    • В прошлом сезоне Миранчук был в аренде в «Торино».
    • Летом вернуть игрока пытался «Локомотив».

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    Источник: Sport24

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