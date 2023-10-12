Миранчук заявил о «непростом» периоде в карьере

Полузащитник «Аталанты» и сборной России Алексей Миранчук пожаловался на недостаток игровой практики.
«У меня непростой период. Мало практики, выхожу на замену не в каждом матче, но у нас Лига Европы, одним составом нельзя играть. Очень интенсивные тренировки.
Я в сборной, чтобы доказать что-то кому-то из «Аталанты?» Нет, конечно. Мотивация – играть в национальной команде», – сказал Миранчук.
- У игрока в сезоне за «Аталанту» 56 минут.
- В прошлом сезоне Миранчук был в аренде в «Торино».
- Летом вернуть игрока пытался «Локомотив».
Источник: Sport24