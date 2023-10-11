Орлов назвал лучшего российского тренера – это не Семак

Комментатор Геннадий Орлов считает Игоря Осинькина лучшим российским тренером прямо сейчас. «Крылья Советов» под его руководством занимают второе место в РПЛ. Отставание от лидирующего «Краснодара» – шесть очков.

«В этом сезоне мне очень нравятся «Крылья Советов». Посмотрите на их легкость и свежесть. Они мне напоминают «Зенит» Петржелы. Такой же задор, хохочут, смеются.

Осинькин – лучший российский тренер прямо сейчас. У меня есть передача – «Футбольная столица», и там участвуют три специалиста – Валерий Непомнящий, Юрий Семин и Валерий Газзаев. И они каждый месяц отмечают лучшего российского тренера. Сейчас все трое называют Осинькина», – сказал Орлов.

Сборная России играет дома: ставьте на матч с бонусом до 17000₽