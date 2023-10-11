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    Орлов назвал лучшего российского тренера – это не Семак

    Комментатор Геннадий Орлов считает Игоря Осинькина лучшим российским тренером прямо сейчас. «Крылья Советов» под его руководством занимают второе место в РПЛ. Отставание от лидирующего «Краснодара» – шесть очков.

    «В этом сезоне мне очень нравятся «Крылья Советов». Посмотрите на их легкость и свежесть. Они мне напоминают «Зенит» Петржелы. Такой же задор, хохочут, смеются.

    Осинькин – лучший российский тренер прямо сейчас. У меня есть передача – «Футбольная столица», и там участвуют три специалиста – Валерий Непомнящий, Юрий Семин и Валерий Газзаев. И они каждый месяц отмечают лучшего российского тренера. Сейчас все трое называют Осинькина», – сказал Орлов.

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    Источник: Sport24

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    Сегодня, 18:28
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +674

      gunstilzit 1 час назад

      и там участвуют три специалиста – Валерий Непомнящий, Юрий Семин и Валерий Газзаев.

      Они Орлова считают профи?Или тупо за деньги?

      0
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      Рейтинг: +2250

      Fialet 1 час назад

      Да ладно. Он хорош в Крыльях, переведите его в Москву, и станет физруком.

      0
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    • ...
      Рейтинг: +20281

      NewLife 1 час назад

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      0
      Ответить
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      Рейтинг: +1048

      FCSpartakM 2 часа назад

      А в том году Осинькин почему не лучший был?

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +27613

      slavutiq70 2 часа назад

      Поделил бы первое между Ивичем и Оськиным ...

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