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    • Газзаев прокомментировал решение УЕФА отменить допуск сборных России U17

    Газзаев прокомментировал решение УЕФА отменить допуск сборных России U17

    Валерий Газзаев высказался о том, что УЕФА отменил решение о допуске юношеских сборных России до международных турниров.

    Полноценный бан для российских команд вернули без проведения голосования.

    «К огромному сожалению, УЕФА и Международный олимпийский комитет являются несамостоятельными организациями, которым можно диктовать свою волю, и мнения своего они не имеют.

    Считаю эту новость крайне печальной для всех россиян», – заявил Газзаев.

    • Команды из России отстранены от участия в международных турнирах с февраля 2022 года.
    • На фоне сентябрьской рекомендации УЕФА частично снять бан более 10 стран объявили о бойкоте возможных матчей с россиянами.
    • В итоге в УЕФА заявили, что «не нашли технического решения, позволяющего российским командам играть».

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    Источник: RT

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