Валерий Газзаев высказался о том, что УЕФА отменил решение о допуске юношеских сборных России до международных турниров.
Полноценный бан для российских команд вернули без проведения голосования.
«К огромному сожалению, УЕФА и Международный олимпийский комитет являются несамостоятельными организациями, которым можно диктовать свою волю, и мнения своего они не имеют.
Считаю эту новость крайне печальной для всех россиян», – заявил Газзаев.
- Команды из России отстранены от участия в международных турнирах с февраля 2022 года.
- На фоне сентябрьской рекомендации УЕФА частично снять бан более 10 стран объявили о бойкоте возможных матчей с россиянами.
- В итоге в УЕФА заявили, что «не нашли технического решения, позволяющего российским командам играть».
Источник: RT