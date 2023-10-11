Газзаев прокомментировал решение УЕФА отменить допуск сборных России U17

Валерий Газзаев высказался о том, что УЕФА отменил решение о допуске юношеских сборных России до международных турниров.

Полноценный бан для российских команд вернули без проведения голосования.

«К огромному сожалению, УЕФА и Международный олимпийский комитет являются несамостоятельными организациями, которым можно диктовать свою волю, и мнения своего они не имеют.

Считаю эту новость крайне печальной для всех россиян», – заявил Газзаев.