Кафанов назвал первого номера сборной России

Тренер вратарей сборной России Виталий Кафанов определился с первым номером.

«Кто основной голкипер сборной на данный момент? На сегодня – Матвей Сафонов. Он держит в этом году подобную планку. В последнем нашем разговоре на предыдущем сборе я ему сказал: «Матвей, не давай повода усомниться в тебе. Ты сейчас номер один. Не так просто держать этот уровень, ты ориентир для остальных вратарей, поэтому не давай никому повода усомниться».

Он отыграл отрезок от сборов до сборов хорошо, поэтому всe идeт по плану», – сказал Кафанов.

Сафонов – самый дорогой вратарь России (16 миллионов евро).

В сезоне РПЛ у Матвея 11 матчей, 5 пропущенных голов.

Его «Краснодар» лидирует в таблице РПЛ.

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