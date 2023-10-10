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    • Агент Проведеля отреагировал на отказ игрока выступать за Россию

    Агент Проведеля отреагировал на отказ игрока выступать за Россию

    Джованни Рава, представляющий интересы вратаря «Лацио» Ивана Проведеля, прокомментировал слова тренера сборной России Виталий Кафанова.

    По словам тренера вратарей Кафанова, Проведель отказался от общения на тему приглашения в сборную России.

    • Проведель родился в Италии. Ему 29 лет.
    • Его мать – уроженка Москвы. Отец футболиста – итальянец.
    • В сентябре вратаря «Лацио» впервые вызвали в сборную Италии, но он пока за нее не дебютировал.

    «Это неправда, [что Иван отказался играть за Россию]! Проведель не может играть за Россию, так же как не может играть за Францию, Бразилию или Португалию, потому что у него нет гражданства этих стран. У него есть только итальянское гражданство! Он может играть только за Италию!

    Как вы думаете, может ли тренер связаться с Криштиану Роналду? Нет, потому что он португалец. Может ли тренер связаться с Лионелем Месси? Нет, потому что он аргентинец. Может быть, Кафанов не знает, что Иван не может играть за другие страны, кроме Италии. Может быть, вы сможете ему это объяснить», – сказал агент Рава.

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    Источник: Sport24

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    10.10.2023 19:47
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    Комментарии6
    ...
    • ...
      Рейтинг: +12561

      BRO_football 3 часа назад

      Тоже верно. Что-то я на Бомбардире не вижу российского флага в графе "гражданство" у Проведеля. Более того, российское гражданство не указано ни на официальном сайте Лацио, ни на Трансфермаркете.
      То что мать у него русская, вообще ничего не значит. Родился он в Италии, а значит гражданство получил по рождению.
      Как тогда наши дураки из РФС собирались задействовать его в сборной России? Уже продумали, как Путин даст Проведелю российский паспорт по ускоренной системе, как это было с Фернандесом?

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2242

      Fialet 3 часа назад

      Агент идиот, сравнил какое то говно с Роналду и Месси.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +12380

      ВетеR 4 часа назад

      Хоть Иван, но не дурак

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +6417

      порт 4 часа назад

      Хорошие тренера у нас в сборной, прямо на подбор.Один не знает гражданство своих подчиненных, другой уговаривает всех варить из страны.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +34550

      oyabun 4 часа назад

      Когда не о чем писать, поднимается "буря в стакане".

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +5832

      Эном айс 5 часов назад

      Умора.

      2
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