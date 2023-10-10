Агент Проведеля отреагировал на отказ игрока выступать за Россию

Джованни Рава, представляющий интересы вратаря «Лацио» Ивана Проведеля, прокомментировал слова тренера сборной России Виталий Кафанова.

По словам тренера вратарей Кафанова, Проведель отказался от общения на тему приглашения в сборную России.

Проведель родился в Италии. Ему 29 лет.

Его мать – уроженка Москвы. Отец футболиста – итальянец.

В сентябре вратаря «Лацио» впервые вызвали в сборную Италии, но он пока за нее не дебютировал.

«Это неправда, [что Иван отказался играть за Россию]! Проведель не может играть за Россию, так же как не может играть за Францию, Бразилию или Португалию, потому что у него нет гражданства этих стран. У него есть только итальянское гражданство! Он может играть только за Италию!

Как вы думаете, может ли тренер связаться с Криштиану Роналду? Нет, потому что он португалец. Может ли тренер связаться с Лионелем Месси? Нет, потому что он аргентинец. Может быть, Кафанов не знает, что Иван не может играть за другие страны, кроме Италии. Может быть, вы сможете ему это объяснить», – сказал агент Рава.