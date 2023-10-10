Агент Проведеля отреагировал на отказ игрока выступать за Россию

Тоже верно. Что-то я на Бомбардире не вижу российского флага в графе "гражданство" у Проведеля. Более того, российское гражданство не указано ни на официальном сайте Лацио, ни на Трансфермаркете.
То что мать у него русская, вообще ничего не значит. Родился он в Италии, а значит гражданство получил по рождению.
Как тогда наши дураки из РФС собирались задействовать его в сборной России? Уже продумали, как Путин даст Проведелю российский паспорт по ускоренной системе, как это было с Фернандесом?
Джованни Рава, представляющий интересы вратаря «Лацио» Ивана Проведеля, прокомментировал слова тренера сборной России Виталий Кафанова.
По словам тренера вратарей Кафанова, Проведель отказался от общения на тему приглашения в сборную России.
- Проведель родился в Италии. Ему 29 лет.
- Его мать – уроженка Москвы. Отец футболиста – итальянец.
- В сентябре вратаря «Лацио» впервые вызвали в сборную Италии, но он пока за нее не дебютировал.
«Это неправда, [что Иван отказался играть за Россию]! Проведель не может играть за Россию, так же как не может играть за Францию, Бразилию или Португалию, потому что у него нет гражданства этих стран. У него есть только итальянское гражданство! Он может играть только за Италию!
Как вы думаете, может ли тренер связаться с Криштиану Роналду? Нет, потому что он португалец. Может ли тренер связаться с Лионелем Месси? Нет, потому что он аргентинец. Может быть, Кафанов не знает, что Иван не может играть за другие страны, кроме Италии. Может быть, вы сможете ему это объяснить», – сказал агент Рава.