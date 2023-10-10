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Агент Проведеля отреагировал на отказ игрока выступать за Россию

10 октября 2023, 19:47
6

Джованни Рава, представляющий интересы вратаря «Лацио» Ивана Проведеля, прокомментировал слова тренера сборной России Виталий Кафанова.

По словам тренера вратарей Кафанова, Проведель отказался от общения на тему приглашения в сборную России.

  • Проведель родился в Италии. Ему 29 лет.
  • Его мать – уроженка Москвы. Отец футболиста – итальянец.
  • В сентябре вратаря «Лацио» впервые вызвали в сборную Италии, но он пока за нее не дебютировал.

«Это неправда, [что Иван отказался играть за Россию]! Проведель не может играть за Россию, так же как не может играть за Францию, Бразилию или Португалию, потому что у него нет гражданства этих стран. У него есть только итальянское гражданство! Он может играть только за Италию!

Как вы думаете, может ли тренер связаться с Криштиану Роналду? Нет, потому что он португалец. Может ли тренер связаться с Лионелем Месси? Нет, потому что он аргентинец. Может быть, Кафанов не знает, что Иван не может играть за другие страны, кроме Италии. Может быть, вы сможете ему это объяснить», – сказал агент Рава.

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Источник: Sport24
Россия. Премьер-лига Италия. Серия А Лацио Россия Проведель Иван
Комментарии (6)
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Эном айс
1696958084
Умора.
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oyabun
1696960410
Когда не о чем писать, поднимается "буря в стакане".
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порт
1696960706
Хорошие тренера у нас в сборной, прямо на подбор.Один не знает гражданство своих подчиненных, другой уговаривает всех варить из страны.
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ВетеR
1696961061
Хоть Иван, но не дурак
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Fialet
1696962277
Агент идиот, сравнил какое то говно с Роналду и Месси.
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BRO_football
1696964800
Тоже верно. Что-то я на Бомбардире не вижу российского флага в графе "гражданство" у Проведеля. Более того, российское гражданство не указано ни на официальном сайте Лацио, ни на Трансфермаркете. То что мать у него русская, вообще ничего не значит. Родился он в Италии, а значит гражданство получил по рождению. Как тогда наши дураки из РФС собирались задействовать его в сборной России? Уже продумали, как Путин даст Проведелю российский паспорт по ускоренной системе, как это было с Фернандесом?
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