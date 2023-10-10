Проведеля из «Лацио» звали в сборную: «Он сказал, что не хочет общаться ни с кем из России»

Тренер вратарей сборной России Виталий Кафанов рассказал о попытке пригласить в национальную команду голкипера «Лацио» Ивана Проведеля.

«Мы следим за успехами Вани. Знаем, что он даже забил гол. К сожалению, Ваня отказался с нами общаться.

Я попросил РФС меня с ним связать. Он сказал, что не хочет общаться ни с кем из России.

Он мог бы быть вызван на этот сбор, я поэтому и искал его», – сообщил Кафанов.