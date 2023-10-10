Проведеля из «Лацио» звали в сборную: «Он сказал, что не хочет общаться ни с кем из России»

Тренер вратарей сборной России Виталий Кафанов рассказал о попытке пригласить в национальную команду голкипера «Лацио» Ивана Проведеля.
«Мы следим за успехами Вани. Знаем, что он даже забил гол. К сожалению, Ваня отказался с нами общаться.
Я попросил РФС меня с ним связать. Он сказал, что не хочет общаться ни с кем из России.
Он мог бы быть вызван на этот сбор, я поэтому и искал его», – сообщил Кафанов.
- Проведель родился в Италии. Ему 29 лет.
- Его мать – уроженка Москвы. Отец футболиста – итальянец.
- В сентябре вратаря «Лацио» впервые вызвали в сборную Италии, но он пока за нее не дебютировал.
Источник: «Спорт-Экспресс»