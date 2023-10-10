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    • Проведеля из «Лацио» звали в сборную: «Он сказал, что не хочет общаться ни с кем из России»

    Проведеля из «Лацио» звали в сборную: «Он сказал, что не хочет общаться ни с кем из России»

    Тренер вратарей сборной России Виталий Кафанов рассказал о попытке пригласить в национальную команду голкипера «Лацио» Ивана Проведеля.

    «Мы следим за успехами Вани. Знаем, что он даже забил гол. К сожалению, Ваня отказался с нами общаться.

    Я попросил РФС меня с ним связать. Он сказал, что не хочет общаться ни с кем из России.

    Он мог бы быть вызван на этот сбор, я поэтому и искал его», – сообщил Кафанов.

    • Проведель родился в Италии. Ему 29 лет.
    • Его мать – уроженка Москвы. Отец футболиста – итальянец.
    • В сентябре вратаря «Лацио» впервые вызвали в сборную Италии, но он пока за нее не дебютировал.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    Сегодня, 18:25
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    Комментарии4
    ...
    • ...
      Рейтинг: +1449

      k611 58 секунд назад

      Игрок сразу попадёт под жесточайшей прессинг. Понять его можно.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +5828

      Эном айс 24 минуты назад

      Вот тебе и Ванька.
      Такого хрен проведель...

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1735

      zarsm 38 минут назад

      Ну че, где там все те, кто называл его РУСКИМ И НАШИМ ПАРНЕМ))))000

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +6439

      AtticusFinch > zarsm 29 минут назад

      Да он сам говорил , что хочет играть за Россию - просто потом переобулся!

      2
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