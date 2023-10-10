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  • Проведеля из «Лацио» звали в сборную: «Он сказал, что не хочет общаться ни с кем из России»

Проведеля из «Лацио» звали в сборную: «Он сказал, что не хочет общаться ни с кем из России»

10 октября 2023, 18:25
20

Тренер вратарей сборной России Виталий Кафанов рассказал о попытке пригласить в национальную команду голкипера «Лацио» Ивана Проведеля.

«Мы следим за успехами Вани. Знаем, что он даже забил гол. К сожалению, Ваня отказался с нами общаться.

Я попросил РФС меня с ним связать. Он сказал, что не хочет общаться ни с кем из России.

Он мог бы быть вызван на этот сбор, я поэтому и искал его», – сообщил Кафанов.

  • Проведель родился в Италии. Ему 29 лет.
  • Его мать – уроженка Москвы. Отец футболиста – итальянец.
  • В сентябре вратаря «Лацио» впервые вызвали в сборную Италии, но он пока за нее не дебютировал.

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Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Италия. Серия А Россия Лацио Проведель Иван Кафанов Виталий
Комментарии (20)
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zarsm
1696951802
Ну че, где там все те, кто называл его РУСКИМ И НАШИМ ПАРНЕМ))))000
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Эном айс
1696952643
Вот тебе и Ванька. Такого хрен проведель...
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k611
1696954074
Игрок сразу попадёт под жесточайшей прессинг. Понять его можно.
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ilichkadr
1696954257
Ванька давно понял, где ему жить после окончания карьеры.
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GoLenaStop
1696954388
Да он просто "пиддор" Не надо нам таких мудаков!
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aaaaahhhh
1696956763
у нас что вратарей нет? всякое из=за бугра тащить...
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Вомбат
1696958324
Ивана Проведеля знали и раньше. Лацио клуб заметный. В начале 2022 года Карпин говорил о возможности его приглашения в сборную России. Гражданство России оформляется за 1 день, как все мы знаем. Главное не быть заигранным за чужую сборную, а он не был заигран. Сам Проведель тогда сказал, что очень надеется на вызов от Карпина и примет гражданство без проблем. Сейчас о Проведеле вспомнили не в связи с еврокубковым голом в стиле Палопа, а в связи с косякми Сафонова. Однако с тех пор ситуация как известно изменилась, и я бы очень удивился, если бы Проведель, как и раньше, согласился бы выступать за Россию.
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Fialet
1696962057
И хер с ним.
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cska1948
1697008853
А какая нужда заставила Кафанова с ним связываться?
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