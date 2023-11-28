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    «Манчестер Юнайтед» следит за вратарем с русскими корнями

    Голкипер «Лацио» Иван Проведель может продолжить карьеру в топ-клубе АПЛ.

    «Манчестер Юнайтед» следит за вратарем с русскими корнями и, возможно, купит его летом.

    В «МЮ» недовольны игрой Андре Онаны, приобретенного в прошлое межсезонье у «Интера».

    «Лацио» оценивает своего игрока в 35 миллионов евро.

    • Проведель родился в Италии. Ему 29 лет.
    • Его мать – уроженка Москвы. Отец футболиста – итальянец.
    • Вратаря «Лацио» уже вызывали в сборную Италии, но он пока за нее не дебютировал.

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    Источник: Sport Mediaset

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    Комментарии1
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      Рейтинг: +10

      eremkatim83 20 минут назад

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