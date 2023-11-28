Голкипер «Лацио» Иван Проведель может продолжить карьеру в топ-клубе АПЛ.
«Манчестер Юнайтед» следит за вратарем с русскими корнями и, возможно, купит его летом.
В «МЮ» недовольны игрой Андре Онаны, приобретенного в прошлое межсезонье у «Интера».
«Лацио» оценивает своего игрока в 35 миллионов евро.
- Проведель родился в Италии. Ему 29 лет.
- Его мать – уроженка Москвы. Отец футболиста – итальянец.
- Вратаря «Лацио» уже вызывали в сборную Италии, но он пока за нее не дебютировал.
Источник: Sport Mediaset