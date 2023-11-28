Голкипер «Лацио» Иван Проведель может продолжить карьеру в топ-клубе АПЛ.

«Манчестер Юнайтед» следит за вратарем с русскими корнями и, возможно, купит его летом.

В «МЮ» недовольны игрой Андре Онаны, приобретенного в прошлое межсезонье у «Интера».

«Лацио» оценивает своего игрока в 35 миллионов евро.