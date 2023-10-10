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    • Playboy прекратил сотрудничество с порнозвездой и фанаткой «Вест Хэма» Халифой – она поддержала ХАМАС

    Playboy прекратил сотрудничество с порнозвездой и фанаткой «Вест Хэма» Халифой – она поддержала ХАМАС

    Порноактриса ливанского происхождения, болельщица «Вест Хэма» Миа Халифа получила негативную реакцию на слова о событиях в Израиле. Девушка поддержала Палестину и ХАМАС.

    Вслед за этим сотрудничество с Халифой прекратил всемирно известный журнал Playboy. Аккаунт Мии удален как с платформы издания, так и с аффилированной Centerfold.

    Playboy в своей рассылке пояснил, что Халифа позволила «отвратительные и предосудительные комментарии, прославляя нападения ХАМАС на Израиль и убийства невинных мужчин, женщин и детей». Поведение девушки сочли разжиганием ненависти.

    Халифа оправдывает свою позицию тем, что поддерживает борцов за свободу.

    • Помимо порно Халифа работала в шоу-бизнесе.
    • В ее социальной сети 27 миллионов подписчиков.
    • Война в Израиле началась на прошлой неделе – ее начало констатировал премьер-министр страны.

    Фото: социальные сети Мии Халифы

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    Источник: «Бомбардир»

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    Сегодня, 16:33
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    Комментарии7
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      Рейтинг: +442

      Napaleon Banapart 46 минут назад

      Выкиньте ее на границе с Газой и пусть поддерживает там этих ублюдков...

      1
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    • ...
      Рейтинг: +7758

      Semenycch 2 часа назад

      Цинизм запада зашкаливает.

      0
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      Рейтинг: +6411

      Добрый Бобер 2 часа назад

      У нас глава одного из регионов поддержал это варварство. Что, кстати, многое говорит о руководителях страны в целом.

      2
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      Рейтинг: +3739

      АртурZaСМ > Добрый Бобер 40 минут назад

      Значит "варварство"?, а то что Израиль творит с Палестиной на протяжении десятилетий ты как назовешь? Там убийство мирных граждан стало настолько обыденным, что это даже уже по новостям не говорят. Или им можно?, а если в ответ по ушам получили, то нельзя ай-ай-ай?

      0
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      Рейтинг: +4007

      acor94 2 часа назад

      Симпотяжка. Но странно, почему её голова все ещё не на пике. Обычно мусульмане не одобряют такое распутное поведение женщин.

      Во Франции, наример, местные арабы, насиловали длинноногих красоток за то что у них были открытые ноги и голова.

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      Рейтинг: +9355

      vladik12 > acor94 2 часа назад

      Разумеется, ее пытались наказать за предательство исламских нравов, но все ограничилось сообщениями в соцсетях.

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      Рейтинг: +6439

      AtticusFinch > vladik12 1 час назад

      Как впрочем зачастую так и бывает)))

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