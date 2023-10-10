Playboy прекратил сотрудничество с порнозвездой и фанаткой «Вест Хэма» Халифой – она поддержала ХАМАС

Порноактриса ливанского происхождения, болельщица «Вест Хэма» Миа Халифа получила негативную реакцию на слова о событиях в Израиле. Девушка поддержала Палестину и ХАМАС.

Вслед за этим сотрудничество с Халифой прекратил всемирно известный журнал Playboy. Аккаунт Мии удален как с платформы издания, так и с аффилированной Centerfold.

Playboy в своей рассылке пояснил, что Халифа позволила «отвратительные и предосудительные комментарии, прославляя нападения ХАМАС на Израиль и убийства невинных мужчин, женщин и детей». Поведение девушки сочли разжиганием ненависти.

Халифа оправдывает свою позицию тем, что поддерживает борцов за свободу.

Помимо порно Халифа работала в шоу-бизнесе.

В ее социальной сети 27 миллионов подписчиков.

Война в Израиле началась на прошлой неделе – ее начало констатировал премьер-министр страны.

Фото: социальные сети Мии Халифы