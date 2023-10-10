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Парфенов назвал причины ухода из «Родины»

10 октября 2023, 14:41
1

Бывший главный тренер «Родины» Дмитрий Парфенов назвал причины ухода со своего поста.

«Решение о расставании было принято совместно, вчера вечером. Считаю, что мы демонстрировали качественную игру и все, ну или почти все, делали правильно. Но, возможно, нам не хватало фарта, мы попали в череду матчей, в которых теряем очки вопреки тому, как складывались матчи. Взять последний матч с «Кубанью», мы уже к середине первого тайма обязаны были вести со счетом 3:0, а вместо этого пропустили гол в компенсированное время и получили поражение.

И, возможно, настал момент, когда нужны изменения, чтобы фортуна вернулась к команде, и «Родина» начала добиваться результата, которого все ждут. Повторюсь, у нас собрана очень хорошая команда, и я не сомневаюсь, что она добьется цели, поставленной на сезон», – заявил Парфенов пресс-службе клуба.

  • Парфенов возглавлял «Родину» с июня 2022 года до октября 2023-го.
  • В прошлом сезоне московский клуб уступил «Пари НН» в стыковых матчах за право выступать в РПЛ.
  • После 11 туров Первой лиги «Родина» занимает 11-е место с 17 очками.

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Источник: ФК «Родина»
Россия. Первая лига Родина Парфенов Дмитрий
Комментарии (1)
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odessakmv
1697363534
у Тоши видимо не получилось найти общий язык с руководством.
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