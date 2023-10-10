Парфенов назвал причины ухода из «Родины»

Бывший главный тренер «Родины» Дмитрий Парфенов назвал причины ухода со своего поста.

«Решение о расставании было принято совместно, вчера вечером. Считаю, что мы демонстрировали качественную игру и все, ну или почти все, делали правильно. Но, возможно, нам не хватало фарта, мы попали в череду матчей, в которых теряем очки вопреки тому, как складывались матчи. Взять последний матч с «Кубанью», мы уже к середине первого тайма обязаны были вести со счетом 3:0, а вместо этого пропустили гол в компенсированное время и получили поражение.

И, возможно, настал момент, когда нужны изменения, чтобы фортуна вернулась к команде, и «Родина» начала добиваться результата, которого все ждут. Повторюсь, у нас собрана очень хорошая команда, и я не сомневаюсь, что она добьется цели, поставленной на сезон», – заявил Парфенов пресс-службе клуба.