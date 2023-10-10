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    • «Надоедает, но что делать?»: Газизов снова проиграл суд «Спартаку»

    «Надоедает, но что делать?»: Газизов снова проиграл суд «Спартаку»

    Басманный суд Москвы отклонил иск Шамиля Газизова к «Спартаку».

    Бывший генеральный директор московского клуба пытался отсудить 359,9 миллионов рублей, ссылаясь на статью 279 Трудового кодекса РФ «Гарантии руководителю организации в случае прекращения трудового договора».

    «Суд решил исковые требования Газизова Шамиля Камиловича к АО «ФК «Спартак-Москва» оставить без удовлетворения», – сообщила судья Кристина Старовойтова.

    Газизов, комментируя решение суда, дал понять, что это не последний иск к «Спартаку».

    «Мои интересы ведeт юридическая компания. Во многих юридических коллизиях я сам не знаю, поэтому лучше к ним обращаться.

    Что касается меня, то я буду двигаться дальше в правовом поле. Речь идeт о любом варианте: договориться, решение суда – какая разница? Пора заканчивать с этим. Мне тоже всe это надоедает, но что делать? Деваться мне некуда.

    Расстраивает ли решение суда? Это первая инстанция, поэтому большой роли не играет. Это позиция суда: сегодня она такая, завтра – другая.

    У меня и юристов есть своe видение, а у юристов другой стороны – своe видение. В любом случае, всe придeт к определeнному завершению этого вопроса», – сказал Газизов.

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    Источник: «Чемпионат»

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    Сегодня, 14:40
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    Комментарии6
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      Рейтинг: +6534

      subbotaspartak 2 часа назад

      Без году неделя в Спартаке, но хапнуть! Хапнуть!!! ХАПНУТЬ!!!!!

      0
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      Рейтинг: +16695

      Алексей З 2 часа назад

      Интересно , а сколько исков этот персонаж может подавать ?
      Отдай наворованное и всё закончится.

      0
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      Рейтинг: +35628

      VVM1964 > Алексей З 25 минут назад

      Пока не поймет, что юристы его доят ))

      0
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      Рейтинг: +2141

      OldenVad 3 часа назад

      Юристы то же должны зарабатывать )))

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +31445

      JTherry 3 часа назад

      ворюга, ты когда 93 сп.из.женных лимона вернешь..? исполнительный лист уже в Спартаке, теперь не до шуток, будут банкротить тебя, дурачка...) а ты и далее бегай по судам, пока подметки не сотрёшь...

      2
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      Рейтинг: +1935

      mahan 4 часа назад

      какой всё таки не приятный этот человек....

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