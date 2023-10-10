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  • «Надоедает, но что делать?»: Газизов снова проиграл суд «Спартаку»

«Надоедает, но что делать?»: Газизов снова проиграл суд «Спартаку»

10 октября 2023, 14:40
9

Басманный суд Москвы отклонил иск Шамиля Газизова к «Спартаку».

Бывший генеральный директор московского клуба пытался отсудить 359,9 миллионов рублей, ссылаясь на статью 279 Трудового кодекса РФ «Гарантии руководителю организации в случае прекращения трудового договора».

«Суд решил исковые требования Газизова Шамиля Камиловича к АО «ФК «Спартак-Москва» оставить без удовлетворения», – сообщила судья Кристина Старовойтова.

Газизов, комментируя решение суда, дал понять, что это не последний иск к «Спартаку».

«Мои интересы ведeт юридическая компания. Во многих юридических коллизиях я сам не знаю, поэтому лучше к ним обращаться.

Что касается меня, то я буду двигаться дальше в правовом поле. Речь идeт о любом варианте: договориться, решение суда – какая разница? Пора заканчивать с этим. Мне тоже всe это надоедает, но что делать? Деваться мне некуда.

Расстраивает ли решение суда? Это первая инстанция, поэтому большой роли не играет. Это позиция суда: сегодня она такая, завтра – другая.

У меня и юристов есть своe видение, а у юристов другой стороны – своe видение. В любом случае, всe придeт к определeнному завершению этого вопроса», – сказал Газизов.

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Источник: «Чемпионат»
Россия. Премьер-лига Спартак Газизов Шамиль
Комментарии (9)
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mahan
1696939518
какой всё таки не приятный этот человек....
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JTherry
1696941106
ворюга, ты когда 93 сп.из.женных лимона вернешь..? исполнительный лист уже в Спартаке, теперь не до шуток, будут банкротить тебя, дурачка...) а ты и далее бегай по судам, пока подметки не сотрёшь...
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OldenVad
1696942375
Юристы то же должны зарабатывать )))
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subbotaspartak
1696945931
Без году неделя в Спартаке, но хапнуть! Хапнуть!!! ХАПНУТЬ!!!!!
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zigbert
1696963391
О чем он думает, юристы бесплатно помогать не будут.
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