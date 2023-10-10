«Надоедает, но что делать?»: Газизов снова проиграл суд «Спартаку»

Басманный суд Москвы отклонил иск Шамиля Газизова к «Спартаку».

Бывший генеральный директор московского клуба пытался отсудить 359,9 миллионов рублей, ссылаясь на статью 279 Трудового кодекса РФ «Гарантии руководителю организации в случае прекращения трудового договора».

«Суд решил исковые требования Газизова Шамиля Камиловича к АО «ФК «Спартак-Москва» оставить без удовлетворения», – сообщила судья Кристина Старовойтова.

Газизов, комментируя решение суда, дал понять, что это не последний иск к «Спартаку».

«Мои интересы ведeт юридическая компания. Во многих юридических коллизиях я сам не знаю, поэтому лучше к ним обращаться.

Что касается меня, то я буду двигаться дальше в правовом поле. Речь идeт о любом варианте: договориться, решение суда – какая разница? Пора заканчивать с этим. Мне тоже всe это надоедает, но что делать? Деваться мне некуда.

Расстраивает ли решение суда? Это первая инстанция, поэтому большой роли не играет. Это позиция суда: сегодня она такая, завтра – другая.

У меня и юристов есть своe видение, а у юристов другой стороны – своe видение. В любом случае, всe придeт к определeнному завершению этого вопроса», – сказал Газизов.