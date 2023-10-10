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    Азар объявил о завершении карьеры в 32 года

    Бывший полузащитник «Челси», «Реала» и сборной Бельгии Эден Азар закончил профессиональную карьеру. Об этом он сообщил в соцсетях.

    «Нужно прислушиваться к себе и сказать «стоп» в нужный момент. После 16 лет и более чем 700 сыгранных матчей я решил завершить свою карьеру профессионального футболиста.

    Я смог осуществить свою мечту, играл и получал удовольствие на многих полях по всему миру. За время карьеры мне посчастливилось познакомиться с замечательными тренерами, членами тренерских штабов и партнерами по команде – спасибо всем за эти замечательные времена, я буду скучать по всем вам.

    Я также хочу поблагодарить клубы, за которые я играл – «Лилль», «Челси» и «Реал» – и поблагодарить Федерацию футбола Бельгии за то, что меня вызывали в сборную.

    Особая благодарность моей семье, моим друзьям, моим советникам и людям, которые были рядом со мной в хорошие и плохие времена. Наконец, огромное спасибо вам, мои болельщики, которые следили за мной все эти годы, за вашу поддержку везде, где я выступал.

    Сейчас самое время наслаждаться компанией близких людей и получать новые впечатления. Скоро увидимся за пределами поля, друзья мои», – сообщил Азар.

    • Бельгийцу 32 года.
    • Последним его клубом был «Реал», который он покинул летом этого года.
    • Азар выиграл 15 трофеев, в том числе Лигу чемпионов, Лигу Европы, АПЛ, Примеру и Лигу 1.

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    Источник: «Бомбардир»

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    Сегодня, 12:18
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +102730

      zigbert 2 часа назад

      Карьера можно сказать удалась. Да и время выбрал правильно.

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      Ответить
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      Рейтинг: +1407

      САНЁК17 3 часа назад

      Поднялся по лестнице не по правилам и загубил здоровье, что же тебе не хватало в Челси? Вот Кейн ждал своего момента и добился играть в топ команде

      0
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      Рейтинг: +48

      Al Dagistani 5 часов назад

      Остался бы ты в Челси) деньги загубили карьеру как и многим)

      1
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      Рейтинг: +3179

      Болотоход 5 часов назад

      он ее в 25 закончил

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      Рейтинг: +7884

      mihail200606 6 часов назад

      Он её давно закончил..

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