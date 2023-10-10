Азар объявил о завершении карьеры в 32 года

Бывший полузащитник «Челси», «Реала» и сборной Бельгии Эден Азар закончил профессиональную карьеру. Об этом он сообщил в соцсетях.

«Нужно прислушиваться к себе и сказать «стоп» в нужный момент. После 16 лет и более чем 700 сыгранных матчей я решил завершить свою карьеру профессионального футболиста.

Я смог осуществить свою мечту, играл и получал удовольствие на многих полях по всему миру. За время карьеры мне посчастливилось познакомиться с замечательными тренерами, членами тренерских штабов и партнерами по команде – спасибо всем за эти замечательные времена, я буду скучать по всем вам.

Я также хочу поблагодарить клубы, за которые я играл – «Лилль», «Челси» и «Реал» – и поблагодарить Федерацию футбола Бельгии за то, что меня вызывали в сборную.

Особая благодарность моей семье, моим друзьям, моим советникам и людям, которые были рядом со мной в хорошие и плохие времена. Наконец, огромное спасибо вам, мои болельщики, которые следили за мной все эти годы, за вашу поддержку везде, где я выступал.

Сейчас самое время наслаждаться компанией близких людей и получать новые впечатления. Скоро увидимся за пределами поля, друзья мои», – сообщил Азар.