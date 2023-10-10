Бывший директор «Ростова» обвинил Карпина в поражении от «Краснодара»

Бывший генеральный директор «Ростова» Юрий Белоус подвел итоги матча с «Краснодаром».

Ростовчане вели 2:0, но в итоге проиграли со счетом 2:3.

– Карпин считает, что «Ростов» пропустил дебильные голы.

– Ну, так можно сказать и про первый гол в ворота «Краснодара». Когда на ровном месте ошибся Сафонов. Применительно к «Ростову» я бы говорил о другом. Почему команда наступает на одни и те же грабли?! Если в трех последних матчах из четырех ведешь с разницей в два мяча и не в состоянии удержать победный счет, возникают вопросы к тренеру.

– В чем конкретно Карпин недоработал?

– Не будем возвращаться к предыдущим матчам. А поражение в Краснодаре – тренерское, однозначно! Физически-то ростовчане готовы неплохо. Не проседают, бьются до последних минут. А вот концентрации не хватает. Вдобавок замены не помогают сохранить преимущество. В этом туре они игру «Ростова», мягко говоря, не усилили.