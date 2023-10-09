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Губерниев объяснил лидерство «Краснодара» в РПЛ

9 октября 2023, 13:18
3

Комментатор «Матч ТВ» Дмитрий Губерниев высказался о результатах «Краснодара».

  • Краснодарцы набрали 27 очков в 11 турах РПЛ.
  • Они лидируют в лиге с 6-очковым отрывом.
  • Команда еще не проигрывала в текущем чемпионате.

«Чем дальше «Краснодар» дойдeт, тем больше радости и счастья российскому футболу. У меня есть ощущение, что с такими успехами главный тренер «Краснодара» Владимир Ивич может в самом «Краснодаре» не доработать, его могут забрать.

Но пока можно говорить, что команда нашла тренера, а тренер – команду. Учитель приходит тогда, когда ученик готов. Я рад за «Краснодар» и персонально за Сергея Галицкого. Его детище заслужило таких позиций в турнирной таблице.

Может ли он досрочно покинуть «Краснодар»? Есть же вещи,прописанные в контракте, но деньги никто не отменял. Из любой команды могут предложить 10 миллионов евро в год – и всe. Есть контракт, есть условия для расторжения контракта – это всe прописывается.

Но, естественно, я хочу верить, что, помимо финансовой составляющей, есть такое великое понятие, как интерес и воля к победе, и вообще вся суть спорта заключается в том, чтобы выйти на старт и победить.

Естественно, мы очень надеемся, что наставник так или иначе будет продолжать работать. Для того чтобы его куда-то позвали, нужно, чтобы кого-то откуда-то уволили. В этой ситуации мы будем смотреть.

Но «Краснодар» совершенно великолепен. Здесь наступил такой баланс между руководством клуба и тренером. Долго не мог «Краснодар» его нащупать, и наконец этот баланс найден«, – считает Губерниев.

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Источник: «Советский спорт»
Россия. Премьер-лига Краснодар Губерниев Дмитрий
Комментарии (3)
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Romeo 123
1696848176
Главное что бы этот баланс не превратился в балласт во второй половине
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fhnv
1696852032
Иди биатлон комментируй ! Лезешь везде ,как затычка старой шлюхи
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ArReal
1696860507
Объяснил? неужели кто - то звонит ему после каждого тура и спрашивает его мнение?
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