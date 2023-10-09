Ямаль из «Барселоны» – в пятерке самых юных авторов гола в истории топ-лиг Европы

Вингер «Барселоны» Ламин Ямаль забил в Примере в 16 лет и 87 дней.

Он поразил ворота «Гранады» (2:2) и установил рекорд чемпионата Испании.

Также Ямаль вошел в пятерку самых юных авторов гола в истории топ-лиг Европы.