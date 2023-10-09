Ямаль из «Барселоны» – в пятерке самых юных авторов гола в истории топ-лиг Европы

Вингер «Барселоны» Ламин Ямаль забил в Примере в 16 лет и 87 дней.
Он поразил ворота «Гранады» (2:2) и установил рекорд чемпионата Испании.
Также Ямаль вошел в пятерку самых юных авторов гола в истории топ-лиг Европы.
- Амедео Амадеи («Рома», 1937 год) – 15 лет и 287 дней;
- Джейсон Доццелли («Ипсвич», 1984 год) – 16 лет и 57 дней;
- Джанни Ривера («Алессандрия», 1959 год) – 16 лет и 68 дней;
- Пьетро Пеллегри («Дженоа», 2017 год) – 16 лет и 72 дня;
- Ламин Ямаль («Барселона», 2023 год) – 16 лет и 87 дней.
Источник: Mister Chip