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    • Ямаль из «Барселоны» – в пятерке самых юных авторов гола в истории топ-лиг Европы

    Ямаль из «Барселоны» – в пятерке самых юных авторов гола в истории топ-лиг Европы

    Вингер «Барселоны» Ламин Ямаль забил в Примере в 16 лет и 87 дней.

    Он поразил ворота «Гранады» (2:2) и установил рекорд чемпионата Испании.

    Также Ямаль вошел в пятерку самых юных авторов гола в истории топ-лиг Европы.

    1. Амедео Амадеи («Рома», 1937 год) – 15 лет и 287 дней;
    2. Джейсон Доццелли («Ипсвич», 1984 год) – 16 лет и 57 дней;
    3. Джанни Ривера («Алессандрия», 1959 год) – 16 лет и 68 дней;
    4. Пьетро Пеллегри («Дженоа», 2017 год) – 16 лет и 72 дня;
    5. Ламин Ямаль («Барселона», 2023 год) – 16 лет и 87 дней.

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    Источник: Mister Chip

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