Примера. «Барселона» ушла с 0:2 в матче с «Гранадой» (2:2), 16-летний Ямаль установил рекорд

«Барселона» спаслась в матче 8-го тура Примеры против «Гранады». Каталонцы уступали в два мяча.

У «Гранады» дубль оформил Брайан Сарагоса.

Ламин Ямаль забил в 16 лет и 83 дня. Он стал самым молодым голеадором в истории Примеры.

«Барселона» идет на третьем месте, отставая от первого на три очка. «Гранада» – в зоне вылета.

Испания. Примера. 8-й тур

Гранада – Барселона – 2:2 (2:1)

Голы: 1:0 – Сарагоса, 1; 2:0 – Сарагоса, 29; 2:1 – Ямаль, 45+1; 2:2 – Роберто, 86.

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Турнирная таблица Примеры

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