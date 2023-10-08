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  • Титов: «Перед дерби 1998 года судья выполнил заказ против «Спартака»

Титов: «Перед дерби 1998 года судья выполнил заказ против «Спартака»

8 октября 2023, 11:39
11

Бывший полузащитник «Спартака» Егор Титов вспомнил дерби с ЦСКА конца прошлого века.

«Я бы не делал акцент на каком-то одном дерби, но в 1999-м была маленькая месть за 1:4 в 1998-м. Всем известна история, как с нами годом ранее поступил судья Лом-Али Ибрагимов перед матчем с ЦСКА. Он дал четвeртую жeлтую Илье Цымбаларю, а когда я поинтересовался, за что, то и мне тоже. Понятно, что это был заказ, и он очень грамотно нас убрал перед дерби. В итоге мы проиграли 1:4. Но зато через три дня победили мадридский «Реал». Забили как раз я и Илья. Здесь нам сказать Ибрагимову спасибо – за то, что мы были свежими.

Естественно, мы очень ждали дерби в 1999-м. Выиграли 4:0, хотя признаю, что счeт был не совсем по игре. Матч получился интересным: атака на атаку, масса моментов у обоих ворот. Просто мы забивали, а армейцы – нет. Александр Филимонов у нас сыграл великолепно», – сказал Титов.

  • Сегодня команды начнут матч в 19:00 мск.
  • «Бомбардир» проведет прямую текстовую трансляцию.
  • У команд по 16 очков после 10 туров.

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Источник: «Чемпионат»
Россия. Премьер-лига ЦСКА Спартак Титов Егор
Комментарии (11)
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Дормидонт Евлампиевич
1696756606
Впервые супротив хозяев пошёл ?!
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Эном айс
1696757688
Забавная выдумка. Примерно на тыщ пять еврофантиков. Тит пошёл молотить , ежли в свинарне не фартить.(
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CSKA57
1696758021
Молодец судья! Он в перспективе думал!
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гнида тарасовская
1696766280
Ну ведь не было такого , не было . Не прав Егорр .
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яцык
1696766546
Это все пустой базар Егорка.Смотри Ибрагимка заставит ответить
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