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    • Титов: «Перед дерби 1998 года судья выполнил заказ против «Спартака»

    Титов: «Перед дерби 1998 года судья выполнил заказ против «Спартака»

    Бывший полузащитник «Спартака» Егор Титов вспомнил дерби с ЦСКА конца прошлого века.

    «Я бы не делал акцент на каком-то одном дерби, но в 1999-м была маленькая месть за 1:4 в 1998-м. Всем известна история, как с нами годом ранее поступил судья Лом-Али Ибрагимов перед матчем с ЦСКА. Он дал четвeртую жeлтую Илье Цымбаларю, а когда я поинтересовался, за что, то и мне тоже. Понятно, что это был заказ, и он очень грамотно нас убрал перед дерби. В итоге мы проиграли 1:4. Но зато через три дня победили мадридский «Реал». Забили как раз я и Илья. Здесь нам сказать Ибрагимову спасибо – за то, что мы были свежими.

    Естественно, мы очень ждали дерби в 1999-м. Выиграли 4:0, хотя признаю, что счeт был не совсем по игре. Матч получился интересным: атака на атаку, масса моментов у обоих ворот. Просто мы забивали, а армейцы – нет. Александр Филимонов у нас сыграл великолепно», – сказал Титов.

    • Сегодня команды начнут матч в 19:00 мск.
    • «Бомбардир» проведет прямую текстовую трансляцию.
    • У команд по 16 очков после 10 туров.

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    Источник: «Чемпионат»

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    Сегодня, 11:39
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    Комментарии8
    ...
    • ...
      Рейтинг: +189

      яцык 2 часа назад

      Это все пустой базар Егорка.Смотри Ибрагимка заставит ответить

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +15

      гнида тарасовская 2 часа назад

      Ну ведь не было такого , не было . Не прав Егорр .

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1893

      Спартач80 4 часа назад

      Повылазили мразоты клитор и иже с ним....Правда глаза колет...

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3763

      CSKA57 5 часов назад

      Молодец судья! Он в перспективе думал!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +5781

      Эном айс 5 часов назад

      Забавная выдумка.
      Примерно на тыщ пять еврофантиков.
      Тит пошёл молотить , ежли в свинарне не фартить.(

      4
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +12

      Дормидонт Евлампиевич 5 часов назад

      Впервые супротив хозяев пошёл ?!

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +21961

      Cleaner 5 часов назад

      Не свинкам плакать о судейских ЗАКАЗАХ!!!...(((

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +4249

      шахта Заполярная > Cleaner 4 часа назад

      Займи свой конский рот овсом

      0
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