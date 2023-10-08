Моуринью связал развитие лиги Саудовской Аравии только с одним игроком

Главный тренер «Ромы» Жозе Моуринью прокомментировал развитие чемпионата Саудовской Аравии.

«Развитие их лиги – это эффект Криштиану Роналду. Он первым туда пришел и изменил перспективы. Игроки туда приходят в самом расцвете сил. Конкуренция там реальная», – считает Моуринью.

Роналду в «Аль-Насре» с зимы.

Там он стал самым высокооплачиваемым игроком в истории.

В сезоне чемпионата Саудовской Аравии у Роналду 8 матчей, 10 голов, 5 ассистов.

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