Моуринью связал развитие лиги Саудовской Аравии только с одним игроком

Главный тренер «Ромы» Жозе Моуринью прокомментировал развитие чемпионата Саудовской Аравии.
«Развитие их лиги – это эффект Криштиану Роналду. Он первым туда пришел и изменил перспективы. Игроки туда приходят в самом расцвете сил. Конкуренция там реальная», – считает Моуринью.
- Роналду в «Аль-Насре» с зимы.
- Там он стал самым высокооплачиваемым игроком в истории.
- В сезоне чемпионата Саудовской Аравии у Роналду 8 матчей, 10 голов, 5 ассистов.
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Источник: Corriere dello Sport