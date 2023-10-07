Серия А. «Милан» на выезде победил «Дженоа» Джилардино (1:0) и вышел в лидеры, в матче 2 удаления

«Милан» в 8-м туре Серии А переиграл на выезде «Дженоа». На 87-й минуте забил Кристиан Пулишич с передачи другого летнего новичка Юнуса Муса.

Миланцы вышли в лидеры. «Дженоа» идет 15-м.

Генуэзцев тренирует бывший нападающий «Милана» Альберто Джилардино.

У «Дженоа» в последних шести встречах одна победа. У «Милана» в сезоне одно поражение.

«Дженоа» не побеждает «Милан» дома с 2016 года.

Италия. Серия А. 8-й тур

Дженоа – Милан – 0:1 (0:0)

Гол: 0:1 – Пулишич, 87.

Удаления: Мартинес, 90+13 (вторая ж.к.) – Меньян, 90+9.

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