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    • Серия А. «Милан» на выезде победил «Дженоа» Джилардино (1:0) и вышел в лидеры, в матче 2 удаления

    Серия А. «Милан» на выезде победил «Дженоа» Джилардино (1:0) и вышел в лидеры, в матче 2 удаления

    «Милан» в 8-м туре Серии А переиграл на выезде «Дженоа». На 87-й минуте забил Кристиан Пулишич с передачи другого летнего новичка Юнуса Муса.

    Миланцы вышли в лидеры. «Дженоа» идет 15-м.

    Генуэзцев тренирует бывший нападающий «Милана» Альберто Джилардино.

    У «Дженоа» в последних шести встречах одна победа. У «Милана» в сезоне одно поражение.

    «Дженоа» не побеждает «Милан» дома с 2016 года.

    Италия. Серия А. 8-й тур

    Дженоа – Милан – 0:1 (0:0)

    Гол: 0:1 – Пулишич, 87.

    Удаления: Мартинес, 90+13 (вторая ж.к.) – Меньян, 90+9.

    Календарь Серии А

    Турнирная таблица Серии А

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    Источник: «Бомбардир»

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    07.10.2023 23:49
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