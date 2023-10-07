Дзюба ответил на слухи о конфликте с Галактионовым

Нападающий «Локомотива» Артем Дзюба дал понять, что у него нет конфликта с главным тренером Михаилом Галактионовым.

Дзюба забил в 11-м туре «Уралу» (2:2).

Артем в команде с зимы.

«Локо» идет в РПЛ 3-м.

– Расскажи, как ты собирался праздновать гол.

– Никак, ничего же не делаешь, не готовишься к тому, как будешь праздновать. Получилось так, что забил и сделал свое фирменное приветствие, а потом пошел к Санычу и Михалычу (Валерию Климову и Михаилу Галактионову – прим. «Бомбардира»). Это люди, которых я очень уважаю, они являются авторитетами для меня, по духу мне близки, я всегда за них.

C Санычем я знаком еще с Томска, с Михалычем здесь [познакомились]. Я за Михалыча до конца, он это знает. Кто бы что ни говорил... Очень много разговоров, что конфликт у нас с ним.

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