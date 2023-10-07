«Пропускаем дебильные голы»: Карпин – о поражении «Ростова» от «Краснодара»

Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин выступил после поражения от «Краснодара» в 11-м туре РПЛ (2:3).

– Какой тут комментарий может быть? Идеальный первый тайм был, лучший за все время, наверное. Второй тайм не скажу что плохой, но пропускаем вот такие голы. Дебильные, я бы назвал. После аута и углового, всю игру переворачивают. Срезка Николая Комличенко в свои ворота – футбольная трагедия? Можно так сказать, да.

– В перерыве капитан «Ростова» Данил Глебов говорил, что у команды прекрасный прессинг. Что произошло с ним во втором тайме?

– Все было то же самое (улыбается). «Краснодар» катил мяч Матвею Сафонову, он выбивал. Вот и вся игра у них – что в первом тайме, что во втором. Так они и играли.