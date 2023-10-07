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    • «Пропускаем дебильные голы»: Карпин – о поражении «Ростова» от «Краснодара»

    «Пропускаем дебильные голы»: Карпин – о поражении «Ростова» от «Краснодара»

    Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин выступил после поражения от «Краснодара» в 11-м туре РПЛ (2:3).

    – Какой тут комментарий может быть? Идеальный первый тайм был, лучший за все время, наверное. Второй тайм не скажу что плохой, но пропускаем вот такие голы. Дебильные, я бы назвал. После аута и углового, всю игру переворачивают. Срезка Николая Комличенко в свои ворота – футбольная трагедия? Можно так сказать, да.

    – В перерыве капитан «Ростова» Данил Глебов говорил, что у команды прекрасный прессинг. Что произошло с ним во втором тайме?

    – Все было то же самое (улыбается). «Краснодар» катил мяч Матвею Сафонову, он выбивал. Вот и вся игра у них – что в первом тайме, что во втором. Так они и играли.

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    Источник: «Матч ТВ»

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    07.10.2023 22:03
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +18044

      Garrincha58 5 часов назад

      просто Краснодар сильней Ростова

      2
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      Рейтинг: +57295

      MaxRnD > Garrincha58 4 часа назад

      Само собой, в 1-м тайме просто поддавались, ну а то, что Оренбург сильнее Зенита, тоже собственно оспаривать глупо

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