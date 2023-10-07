Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Вспомните легендарные голы ЛЧ!
    Вспомните легендарные голы ЛЧ!
    2 Угадаете, в каком турнире играет клуб – в Лиге чемпионов или Лиге Европы?
    Угадаете, в каком турнире играет клуб – в Лиге чемпионов или Лиге Европы?
    3 Угадаете клуб РПЛ по старой эмблеме?
    Угадаете клуб РПЛ по старой эмблеме?

    Прогноз Николсона на матч «Спартак» – ЦСКА

    Нападающий «Клермона» Шамар Николсон, принадлежащий «Спартаку», дал прогноз на матч 11-го тура РПЛ между москвичами и ЦСКА.

    «Спартак» – мой клуб и всегда им будет, а ЦСКА завтра падeт в дерби. Я всегда думаю о своих бывших партнeрах по команде и о друзьях из «Спартака». Я скучаю по фанатам команды, которые всегда меня очень поддерживали», – сказал Николсон.

    • Матч на «Открытие Арене» состоится завтра, 8 октября.
    • У «Спартака» 2 крупных поражения подряд.
    • У ЦСКА и «Спартака» после 10 туров по 16 очков.

    Новости по теме
    Баженов назвал 8 октября 2023 года «важным днем в истории футбола»
    Павлюченко: «Будет полная катастрофа, если «Спартак» не обыграет ЦСКА» 4
    Глушаков поделился ожиданиями от дерби «Спартак» – ЦСКА 9
    Источник: Metaratings

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    07.10.2023 17:34
    Рекомендуем
    Комментарии3
    ...
    • ...
      Рейтинг: +594

      CSKA №1 7 часов назад

      Ы

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +787

      RUSARM 9 часов назад

      Надежды-юношей питали!!!

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +35558

      VVM1964 > RUSARM 9 часов назад

      Ну, он уже не юноша ... а нам, кстати, завтра пригодился бы вместо Соболева .

      3
      Ответить
    Россия
    Мобильная версия
    Архив О нас Пользовательское соглашение
    18+