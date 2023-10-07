Прогноз Николсона на матч «Спартак» – ЦСКА

Нападающий «Клермона» Шамар Николсон, принадлежащий «Спартаку», дал прогноз на матч 11-го тура РПЛ между москвичами и ЦСКА.

«Спартак» – мой клуб и всегда им будет, а ЦСКА завтра падeт в дерби. Я всегда думаю о своих бывших партнeрах по команде и о друзьях из «Спартака». Я скучаю по фанатам команды, которые всегда меня очень поддерживали», – сказал Николсон.