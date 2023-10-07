Смотреть прямую трансляцию матча «Реал» и «Осасуна», 9-й тур чемпионата Испании на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 7 октября 2023, в 17:45 по московскому времени.
Вероятные составы на матч:
«Реал»: Аррисабалага, Менди, Тчуамени, Рюдигер, Карвахаль, Кроос, Камавинга, Вальверде, Беллингем, Винисиус Жуниор, Хоселу.
Главный тренер: Карло Анчелотти
«Осасуна»: Эррера, Хименес, Катена, Субирия, Крус, Торро, Монкайола, Уарте, Авила, Будмир, Баржа.
Главный тренер: Хагоба Аррасате
Смотреть прямую-онлайн трансляцию матча «Реал» – «Осасуна»
- Матч можно посмотреть на OKKO или Setanta Sports 2.
- Также игру будет транслировать «Фонбет».