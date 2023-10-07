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    • «Реал» – «Осасуна»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 7 октября 2023

    «Реал» – «Осасуна»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 7 октября 2023

    Смотреть прямую трансляцию матча «Реал» и «Осасуна», 9-й тур чемпионата Испании на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 7 октября 2023, в 17:45 по московскому времени.

    Вероятные составы на матч:

    «Реал»: Аррисабалага, Менди, Тчуамени, Рюдигер, Карвахаль, Кроос, Камавинга, Вальверде, Беллингем, Винисиус Жуниор, Хоселу.

    Главный тренер: Карло Анчелотти

    «Осасуна»: Эррера, Хименес, Катена, Субирия, Крус, Торро, Монкайола, Уарте, Авила, Будмир, Баржа.

    Главный тренер: Хагоба Аррасате

    Смотреть прямую-онлайн трансляцию матча «Реал» – «Осасуна»

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    Источник: «Бомбардир»

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