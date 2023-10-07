Смотреть прямую трансляцию матча «Реал» и «Осасуна», 9-й тур чемпионата Испании на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 7 октября 2023, в 17:45 по московскому времени.

Вероятные составы на матч:

«Реал»: Аррисабалага, Рюдигер, Карвахаль, Менди, Модрич, Камавинга, Вальверде, Тчуамени, Жуниор, Хоселу.

Главный тренер: Карло Анчелотти

«Осасуна»: Эррера, Субирия, Крус, Аресо, Катена, Торро, Монкайола, Уарте, Гарсия, Хименес, Будмир.

Главный тренер: Хагоба Аррасате

Смотреть прямую-онлайн трансляцию матча «Реал» – «Осасуна»