В субботу, 7 октября, «Реал» на своем поле сыграет с «Осасуной». Игра состоится в рамках 9 тура чемпионата Испании по футболу. Игра начнется в 17:15 по мск.

«Реал»

Мадридцы лидируют в чемпионате страны, имея в своем активе 21 очко. Команда обгоняет идущую на втором месте «Барселону» на один балл. В активе подопечных Анчелотти семь побед и одно поражение. Команда забила шестнадцать голов и пропустила шесть мячей.

«Осасуна»

Команда идет на девятом месте, имея в своем активе 10 очков, три победы и одну ничью. Также выходцы из Памлоны забили девять голов. Отметим, что команда в восьми матчах чемпионата страны пропустила десять голов, а также потерпела четыре поражения.

Факты о личных встречах

История противостояния команд насчитывает 91 игру, в которых «Реал» выиграл 59 встреч. 13 раз побеждала «Осасуна». Подопечные Анчелотти забили 203 мяча, а «Осасуна» отличилась 84 голами.

Прогноз на матч «Реал» – «Осасуна»

Вероятно, «Реал» без особых проблем справится с середняком чемпионата, и выиграет матч с комфортным для себя счетом. Наш прогноз – победа «Реала» (1.34), ТБ 2.5 (1.59).