Мостовой высказался в поддержку Бакаева, уехавшего в ОАЭ

Экс-спартаковец Александр Мостовой поддержал полузащитника «Зенита» Зелимхана Бакаева, перешедшего на правах аренды в «Аль-Вахду» из ОАЭ.

«В «Зените» была большая конкуренция, на его месте были бразильцы, которых просто так из состава не уберешь. Изначально было понятно, что в «Зените» ему будет непросто. Понятно, что бразильцы были сильнее, но было странно, почему его и на замену редко выпускали.

Он правильно сделал, что выбрал ОАЭ в связи с тем, что происходит в футболе и в мире. Мы же не знаем, какое предложение ему дали в Эмиратах. Деньги сейчас на первом месте.

Если Неймар, Роналду и многие другие выбирают такие чемпионаты, то чего думать? Правильно сделал, что поехал. Заработай и потом отдыхай. Я его полностью поддерживаю», – сказал Мостовой.