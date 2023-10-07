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    Мостовой высказался в поддержку Бакаева, уехавшего в ОАЭ

    Экс-спартаковец Александр Мостовой поддержал полузащитника «Зенита» Зелимхана Бакаева, перешедшего на правах аренды в «Аль-Вахду» из ОАЭ.

    «В «Зените» была большая конкуренция, на его месте были бразильцы, которых просто так из состава не уберешь. Изначально было понятно, что в «Зените» ему будет непросто. Понятно, что бразильцы были сильнее, но было странно, почему его и на замену редко выпускали.

    Он правильно сделал, что выбрал ОАЭ в связи с тем, что происходит в футболе и в мире. Мы же не знаем, какое предложение ему дали в Эмиратах. Деньги сейчас на первом месте.

    Если Неймар, Роналду и многие другие выбирают такие чемпионаты, то чего думать? Правильно сделал, что поехал. Заработай и потом отдыхай. Я его полностью поддерживаю», – сказал Мостовой.

    • Арендное соглашение действует до конца сезона-2023/24 и не предусматривает опции выкупа.
    • Бакаев – воспитанник «Спартака». Ему 27 лет.
    • В пятницу он сделал первое результативное действие в ОАЭ.

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    Источник: «Матч ТВ»

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