Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Вспомните легендарные голы ЛЧ!
    Вспомните легендарные голы ЛЧ!
    2 Угадаете, в каком турнире играет клуб – в Лиге чемпионов или Лиге Европы?
    Угадаете, в каком турнире играет клуб – в Лиге чемпионов или Лиге Европы?
    3 Угадаете клуб РПЛ по старой эмблеме?
    Угадаете клуб РПЛ по старой эмблеме?

    «Спартак» – ЦСКА: прогноз на матч 11 тура РПЛ, 8 октября

    В воскресенье, 8 октября, «Спартак» на своем поле сыграет с ЦСКА. Игра состоится в рамках 11 тура чемпионата России по футболу. Игра начнется в 19:00 по мск.

    «Спартак»

    Команда идет на пятом месте в турнирной таблице, имея в своем активе 16 очков. Подопечные Гильермо Абаскаля в десяти матчах чемпионата страны выиграли пять игр, в одной встрече сыграли вничью и потерпели четыре поражения. «Спартак» отличился 14 голами и пропустил 16 мячей. Команда отстает от лидирующего «Краснодара» на солидные восемь очков.

    ЦСКА

    Подопечные Владимира Федотова идут на шестом месте в турнирной таблице. Команда в десяти матчах чемпионата страны набрала 16 очков. ЦСКА выиграл четыре поединка, в четырех встречах была достигнута ничья, а также были проиграны два поединка. Подопечные Федотова наколотили 20 голов и пропустили 15 мячей.

    Факты о личных встречах

    Команды играли друг с другом 198 раз, в которых 85 поединков выигрывал «Спартак», а ЦСКА побеждал в 74 матчах. «Спартак» забил в ворота соперника 329 голов, а ЦСКА отличился 291 мячом.

    Прогноз на матч «Спартак» – ЦСКА

    От обеих команд можно ждать яркой игры – статус матча обязывает к этому. В столичном дерби нет явного фаворита – команды набрали одинаковое количество очков, соседствуют в турнирной таблице, в целом, находятся в одинаковой игровой кондиции. Однако, на наш взгляд, «Спартак» ближе к победе. Наш прогноз – победа «Спартака» (2.30).

    Источник: Бомбардир

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    06.10.2023 20:08
    Рекомендуем
    Комментарии2
    ...
    • ...
      Рейтинг: +27589

      slavutiq70 5 часов назад

      Здесь ещё один фактор ...Захотят ли игроки Спартака оставить или сольют ...

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +27589

      slavutiq70 > slavutiq70 5 часов назад

      Абаскаля ....

      0
      Ответить
    Россия
    Мобильная версия
    Архив О нас Пользовательское соглашение
    18+