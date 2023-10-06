В воскресенье, 8 октября, «Спартак» на своем поле сыграет с ЦСКА. Игра состоится в рамках 11 тура чемпионата России по футболу. Игра начнется в 19:00 по мск.

«Спартак»

Команда идет на пятом месте в турнирной таблице, имея в своем активе 16 очков. Подопечные Гильермо Абаскаля в десяти матчах чемпионата страны выиграли пять игр, в одной встрече сыграли вничью и потерпели четыре поражения. «Спартак» отличился 14 голами и пропустил 16 мячей. Команда отстает от лидирующего «Краснодара» на солидные восемь очков.

ЦСКА

Подопечные Владимира Федотова идут на шестом месте в турнирной таблице. Команда в десяти матчах чемпионата страны набрала 16 очков. ЦСКА выиграл четыре поединка, в четырех встречах была достигнута ничья, а также были проиграны два поединка. Подопечные Федотова наколотили 20 голов и пропустили 15 мячей.

Факты о личных встречах

Команды играли друг с другом 198 раз, в которых 85 поединков выигрывал «Спартак», а ЦСКА побеждал в 74 матчах. «Спартак» забил в ворота соперника 329 голов, а ЦСКА отличился 291 мячом.

Прогноз на матч «Спартак» – ЦСКА

От обеих команд можно ждать яркой игры – статус матча обязывает к этому. В столичном дерби нет явного фаворита – команды набрали одинаковое количество очков, соседствуют в турнирной таблице, в целом, находятся в одинаковой игровой кондиции. Однако, на наш взгляд, «Спартак» ближе к победе. Наш прогноз – победа «Спартака» (2.30).