Быстров объяснил, почему «Спартак» должен уволить Абаскаля

Бывший полузащитник «Спартака» Владимир Быстров считает, что московский клуб должен уволить Гильермо Абаскаля.

«Зачем ему давать еще шанс? На протяжении последних двух-трех месяцев он делает такие вещи, которые не может объяснить ни один человек!

Впрочем, тут все зависит от руководителей «Спартака». Думаю, что у них были другие ожидания перед сезоном. Серьезно укрепились, приобрели новых легионеров, а команда даже в таком слабом чемпионате снова находится далеко от желаемого места», – сказал Быстров.