Быстров объяснил, почему «Спартак» должен уволить Абаскаля

БЫСТРОВ
«На протяжении последних двух-трех месяцев он [Абаскаль] делает такие вещи, которые не может объяснить ни один человек!»
Володька, не каждому експерту и тем более футболеру дан Божий дар, как умение думать) ЕГЭшнику тем более
Бывший полузащитник «Спартака» Владимир Быстров считает, что московский клуб должен уволить Гильермо Абаскаля.
«Зачем ему давать еще шанс? На протяжении последних двух-трех месяцев он делает такие вещи, которые не может объяснить ни один человек!
Впрочем, тут все зависит от руководителей «Спартака». Думаю, что у них были другие ожидания перед сезоном. Серьезно укрепились, приобрели новых легионеров, а команда даже в таком слабом чемпионате снова находится далеко от желаемого места», – сказал Быстров.
- У «Спартака» 2 подряд разгромных поражения с общим счетом 0:7.
- Следующий матч – дерби с ЦСКА (8 октября, 19:00 мск).