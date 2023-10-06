Быстров объяснил, почему «Спартак» должен уволить Абаскаля

Бывший полузащитник «Спартака» Владимир Быстров считает, что московский клуб должен уволить Гильермо Абаскаля.
«Зачем ему давать еще шанс? На протяжении последних двух-трех месяцев он делает такие вещи, которые не может объяснить ни один человек!
Впрочем, тут все зависит от руководителей «Спартака». Думаю, что у них были другие ожидания перед сезоном. Серьезно укрепились, приобрели новых легионеров, а команда даже в таком слабом чемпионате снова находится далеко от желаемого места», – сказал Быстров.
- У «Спартака» 2 подряд разгромных поражения с общим счетом 0:7.
- Следующий матч – дерби с ЦСКА (8 октября, 19:00 мск).
Источник: «Спорт-Экспресс»