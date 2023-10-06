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    • Быстров объяснил, почему «Спартак» должен уволить Абаскаля

    Быстров объяснил, почему «Спартак» должен уволить Абаскаля

    Бывший полузащитник «Спартака» Владимир Быстров считает, что московский клуб должен уволить Гильермо Абаскаля.

    «Зачем ему давать еще шанс? На протяжении последних двух-трех месяцев он делает такие вещи, которые не может объяснить ни один человек!

    Впрочем, тут все зависит от руководителей «Спартака». Думаю, что у них были другие ожидания перед сезоном. Серьезно укрепились, приобрели новых легионеров, а команда даже в таком слабом чемпионате снова находится далеко от желаемого места», – сказал Быстров.

    • У «Спартака» 2 подряд разгромных поражения с общим счетом 0:7.
    • Следующий матч – дерби с ЦСКА (8 октября, 19:00 мск).

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    Комментарии3
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      Рейтинг: +1677

      rac531 5 часов назад

      БЫСТРОВ
      «На протяжении последних двух-трех месяцев он [Абаскаль] делает такие вещи, которые не может объяснить ни один человек!»
      Володька, не каждому експерту и тем более футболеру дан Божий дар, как умение думать) ЕГЭшнику тем более

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      Рейтинг: +11908

      ivany4 5 часов назад

      Если это объяснение, то пословица про язык и мешки верна на 100 процентов.))
      А в качестве ликбеза, посоветую Вовчику почитать Шалимова, Титова и программу Абаскаля, по вопросу о необъяснимости некоторых вещей.

      2
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      Рейтинг: +873

      lejnin 6 часов назад

      Ой, а где же Володькино интервью, в котором он должен сказать: "Зачем Семаку давать еще один шанс? Ушёл один сильный игрок, приобрели новых легионеров, а команда даже в таком слабом чемпионате находится далеко от желаемого места"? Или просто Володька язык в опу засунул против газпрёма, а против Спартака он всегда в негативе, вне зависимости от игры и положения

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