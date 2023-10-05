Титов объяснил, почему посоветовал российским футболистам убегать в Европу

Экс-капитан «Спартака» Егор Титов прокомментировал резонанс, возникший после его слов о том, что игроки из России должны стремиться уехать в европейские клубы.

«Резонанс скорее вызвали не мои слова, а заголовки в других СМИ, вырванные из контекста.

Еще раз повторю: моя фамилия Титов, я русский человек, патриот своей страны и самый главный болельщик российского футбола. Об этом я не раз говорил в своих интервью.

Конечно, я был бы счастлив, если российские футболисты могли бы поступательно развиваться в РПЛ, совершенствоваться в нашей стране и радовать наших болельщиков. Но все мы понимаем, что в последние годы уровень футбола в России падает.

Это не только мое мнение – об этом неоднократно заявляли и тренеры, и футболисты, принимающие участие в чемпионате страны. К нам уже не приезжают Халк, Витсель, Диарра и Это’О, финансовые условия у нас далеко не те, что были еще 7-10 лет назад.

Падает общий уровень турнира, игроки не прогрессируют. Тот же пример Арсена Захаряна. Вспомните, о чем рассуждали специалисты весь прошлый сезон: «Арсен достиг своего потолка у нас, ему пора уезжать в топ-5 европейских чемпионатов».

Дай Бог ему удачи в Ла Лиге, желаю, чтобы Арсен и дальше повышал футбольное образование и смог бы до конца реализовать свой огромный потенциал. Именно об этом я и говорил, когда советовал нашим футболистам бежать в европейские турниры, если будут оттуда предложения.

Еще раз: речь не про географию, а про то, что для прогресса и развития игрокам нужно выходить из зоны комфорта», – объяснил Титов.