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    • Титов объяснил, почему посоветовал российским футболистам убегать в Европу

    Титов объяснил, почему посоветовал российским футболистам убегать в Европу

    Экс-капитан «Спартака» Егор Титов прокомментировал резонанс, возникший после его слов о том, что игроки из России должны стремиться уехать в европейские клубы.

    «Резонанс скорее вызвали не мои слова, а заголовки в других СМИ, вырванные из контекста.

    Еще раз повторю: моя фамилия Титов, я русский человек, патриот своей страны и самый главный болельщик российского футбола. Об этом я не раз говорил в своих интервью.

    Конечно, я был бы счастлив, если российские футболисты могли бы поступательно развиваться в РПЛ, совершенствоваться в нашей стране и радовать наших болельщиков. Но все мы понимаем, что в последние годы уровень футбола в России падает.

    Это не только мое мнение – об этом неоднократно заявляли и тренеры, и футболисты, принимающие участие в чемпионате страны. К нам уже не приезжают Халк, Витсель, Диарра и Это’О, финансовые условия у нас далеко не те, что были еще 7-10 лет назад.

    Падает общий уровень турнира, игроки не прогрессируют. Тот же пример Арсена Захаряна. Вспомните, о чем рассуждали специалисты весь прошлый сезон: «Арсен достиг своего потолка у нас, ему пора уезжать в топ-5 европейских чемпионатов».

    Дай Бог ему удачи в Ла Лиге, желаю, чтобы Арсен и дальше повышал футбольное образование и смог бы до конца реализовать свой огромный потенциал. Именно об этом я и говорил, когда советовал нашим футболистам бежать в европейские турниры, если будут оттуда предложения.

    Еще раз: речь не про географию, а про то, что для прогресса и развития игрокам нужно выходить из зоны комфорта», – объяснил Титов.

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    Источник: Sport24

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    05.10.2023 21:39
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +102673

      zigbert 3 часа назад

      Игроки высокого класса не едут к нам из за отсутствия участия российских клубов в евро кубках. А вот финансовые условия у нас не такие уж и плохие.

      0
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      Рейтинг: +11867

      alp 17 часов назад

      потому что титов дебил

      1
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