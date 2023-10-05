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    • Титов – о российских футболистах в Европе: «Надо убегать, если есть возможность!»

    Титов – о российских футболистах в Европе: «Надо убегать, если есть возможность!»

    Экс-капитан «Спартака» Егор Титов считает, что игроки из России должны стремиться уехать в европейские клубы.

    – В РПЛ появилось много талантливых футболистов: Тюкавин, Пиняев, Салтыков. Им надо уезжать в Европу?

    Надо убегать, если есть возможность! Бежать как можно скорее. Потому что у нас нет прогресса.

    Мы все видим, как сильно упал уровень нашего чемпионата с отъездом иностранцев.

    – Может, за счет таких талантов наш чемпионат и в уровне вырасти сможет?

    – Получается, условно, Тюкавин при предложении из «Атлетико» должен сказать: «Ребята, я не поеду, потому что должен поднять уровень футбола в России.

    Ему все скажут: «Ну ты дурак, парень?! Поезжай, конечно». Даже в нынешних реалиях, если есть варианты, надо ехать и пробовать.

    • Ранее похожее мнение высказал главный тренер сборной России Валерий Карпин.
    • За эти слова его подвергли критике.

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    Источник: Sport24

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    05.10.2023 10:31
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    Комментарии13
    ...
    • ...
      Рейтинг: +4905

      Oldtrafford83 5 октября, 16:08

      Всё правильно сказал, мастерство в зоне комфорта не приходит

      0
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    • ...
      Рейтинг: +10

      Nicolás-Bsn-vkontakte 5 октября, 14:41

      Естественно если есть возможность надо валить куда угодно из этой помойки

      0
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    • ...
      Рейтинг: +11867

      alp 5 октября, 14:16

      еще один старый пердун вылез. этот и без флага и гимна готов был бы выступать

      1
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    • ...
      Рейтинг: +18037

      Garrincha58 5 октября, 12:52

      бежите все бежите и сидите там в запасе зато в гейевропии жить будите

      2
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    • ...
      Рейтинг: +20159

      ilichkadr 5 октября, 11:03

      Егорка-то сам даже не пытался убежать в гейропу, хотя предложения были. Он понимал, что в лучшем случае будет сидеть на лавке или, на худой конец, отправят в аренду.

      3
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      ...
      Рейтинг: +35516

      VVM1964 > ilichkadr 5 октября, 11:30

      Европа - это не только Реал или Барселона !!! Играли там наши и играли НЕ ПЛОХО !!! Полностью поддерживаю Титова - ехать и набираться мастерства !!! У профессионала должно быть стремление к росту, а рост возможен только среди мастеров !!!

      3
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      ...
      Рейтинг: +20159

      ilichkadr > VVM1964 5 октября, 11:38

      Все, кто играли в Европе НЕ ПЛОХО, так и не набрались мастерства.
      Я к тому, что это "мастерство" в Европе и осталось.
      P.S. Аленичев с Порту выиграл ЛЧ, а остальные не шадко, не валко.

      3
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      ...
      Рейтинг: +953

      Roma56 > ilichkadr 5 октября, 11:56

      Ну как можно говорить, что не набрались мастерства? Карпин, Родимов, Шалимов, Мостовой, Канчельскис, Овчинников, Харин, Хохлов - играли на высоком уровне

      2
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      ...
      Рейтинг: +953

      Roma56 > ilichkadr 5 октября, 12:00

      Отыграть чемпионат на хорошем уровне в Англии, Италии, Испании - и отыграть чемпионат России (нынешний уж точно) - это колоссально разные по скорости и нагрузке уровни мастерства

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +18037

      Garrincha58 > VVM1964 5 октября, 12:55

      рост возможен если есть талант или если его мало то труд и труд а нашим это не свойственно русские вообще ленивые особенно нынешнее поколение никто не хочет трудиться всем сразу подавай все блага деньги квартиру машину и работу где ничего не делать а много получать

      6
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      ...
      Рейтинг: +20159

      ilichkadr > Roma56 5 октября, 13:20

      Какое "мастерство" эти ребята показали в России после возвращения оттуда? Только Радимов отыграл за Зенит после возвращения из "Реал Сарагоса" 161 матч. Остальные всё оставили в Сельте, «Реал Сосьедад», и т.д.

      2
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      ...
      Рейтинг: +20159

      ilichkadr > Roma56 5 октября, 13:22

      Это понятно, но чего они добились в клубах-середняках? Какой от них был толк в сборной? Примерно такой, какой сейчас от Черышева с Головиным.

      1
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      ...
      Рейтинг: +35516

      VVM1964 > Garrincha58 5 октября, 13:54

      Одно другому не противоречит ! Т.е. сказанное тобой не противоречит сказанному мной, оно просто дополняет... Никто не говорит, что отправь бездаря и лентяя в Европу и он вернется МАСТЕРОМ ...

      0
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