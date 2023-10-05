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  • Титов – о российских футболистах в Европе: «Надо убегать, если есть возможность!»

Титов – о российских футболистах в Европе: «Надо убегать, если есть возможность!»

5 октября 2023, 10:31
13

Экс-капитан «Спартака» Егор Титов считает, что игроки из России должны стремиться уехать в европейские клубы.

– В РПЛ появилось много талантливых футболистов: Тюкавин, Пиняев, Салтыков. Им надо уезжать в Европу?

Надо убегать, если есть возможность! Бежать как можно скорее. Потому что у нас нет прогресса.

Мы все видим, как сильно упал уровень нашего чемпионата с отъездом иностранцев.

– Может, за счет таких талантов наш чемпионат и в уровне вырасти сможет?

– Получается, условно, Тюкавин при предложении из «Атлетико» должен сказать: «Ребята, я не поеду, потому что должен поднять уровень футбола в России.

Ему все скажут: «Ну ты дурак, парень?! Поезжай, конечно». Даже в нынешних реалиях, если есть варианты, надо ехать и пробовать.

  • Ранее похожее мнение высказал главный тренер сборной России Валерий Карпин.
  • За эти слова его подвергли критике.

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Источник: Sport24
Россия. Премьер-лига Титов Егор
Комментарии (13)
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ilichkadr
1696493001
Егорка-то сам даже не пытался убежать в гейропу, хотя предложения были. Он понимал, что в лучшем случае будет сидеть на лавке или, на худой конец, отправят в аренду.
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Garrincha58
1696499550
бежите все бежите и сидите там в запасе зато в гейевропии жить будите
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alp
1696504609
еще один старый пердун вылез. этот и без флага и гимна готов был бы выступать
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Nicolás-Bsn-vkontakte
1696506102
Естественно если есть возможность надо валить куда угодно из этой помойки
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Oldtrafford83
1696511303
Всё правильно сказал, мастерство в зоне комфорта не приходит
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