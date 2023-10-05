Титов – о российских футболистах в Европе: «Надо убегать, если есть возможность!»

Экс-капитан «Спартака» Егор Титов считает, что игроки из России должны стремиться уехать в европейские клубы.

– В РПЛ появилось много талантливых футболистов: Тюкавин, Пиняев, Салтыков. Им надо уезжать в Европу?

– Надо убегать, если есть возможность! Бежать как можно скорее. Потому что у нас нет прогресса.

Мы все видим, как сильно упал уровень нашего чемпионата с отъездом иностранцев.

– Может, за счет таких талантов наш чемпионат и в уровне вырасти сможет?

– Получается, условно, Тюкавин при предложении из «Атлетико» должен сказать: «Ребята, я не поеду, потому что должен поднять уровень футбола в России.

Ему все скажут: «Ну ты дурак, парень?! Поезжай, конечно». Даже в нынешних реалиях, если есть варианты, надо ехать и пробовать.