Динамовец Лещук объяснил, зачем разместил личный баннер на Times Square в Нью-Йорке

Вратарь «Динамо» Игорь Лещук рассказал историю появления его личного баннера на площади Times Square в Нью-Йорке.
– Ты разместил свой баннер на площади Times Square в Нью-Йорке. Зачем? Это же дорого стоит, наверное.
– Да. Деньги имеются (смеется). Times Square – известная площадь, всем известна.
– Кто-то сфоткал твой баннер?
– Не знаю, но он висел на протяжении дня. Я сделал фотографию, кайфанул.
– Но это дорогое удовольствие?
– В 500 долларов мне это обошлось. Мой баннер на Times Square появлялся каждый час по минуте в течение суток.
– Тебя многие раскритиковали за этот поступок.
– Да пусть критикуют – люди сидят дома и, видимо, им нечего делать.
- 27-летний Лещук – воспитанник «Динамо».
- В этом сезоне он пропустил 8 голов в 4 матчах.
Источник: «РБ Спорт»