Динамовец Лещук объяснил, зачем разместил личный баннер на Times Square в Нью-Йорке

Вратарь «Динамо» Игорь Лещук рассказал историю появления его личного баннера на площади Times Square в Нью-Йорке.

– Ты разместил свой баннер на площади Times Square в Нью-Йорке. Зачем? Это же дорого стоит, наверное.

– Да. Деньги имеются (смеется). Times Square – известная площадь, всем известна.

– Кто-то сфоткал твой баннер?

– Не знаю, но он висел на протяжении дня. Я сделал фотографию, кайфанул.

– Но это дорогое удовольствие?

– В 500 долларов мне это обошлось. Мой баннер на Times Square появлялся каждый час по минуте в течение суток.

– Тебя многие раскритиковали за этот поступок.

– Да пусть критикуют – люди сидят дома и, видимо, им нечего делать.