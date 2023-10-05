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    • Динамовец Лещук объяснил, зачем разместил личный баннер на Times Square в Нью-Йорке

    Динамовец Лещук объяснил, зачем разместил личный баннер на Times Square в Нью-Йорке

    Вратарь «Динамо» Игорь Лещук рассказал историю появления его личного баннера на площади Times Square в Нью-Йорке.

    – Ты разместил свой баннер на площади Times Square в Нью-Йорке. Зачем? Это же дорого стоит, наверное.

    – Да. Деньги имеются (смеется). Times Square – известная площадь, всем известна.

    – Кто-то сфоткал твой баннер?

    – Не знаю, но он висел на протяжении дня. Я сделал фотографию, кайфанул.

    – Но это дорогое удовольствие?

    – В 500 долларов мне это обошлось. Мой баннер на Times Square появлялся каждый час по минуте в течение суток.

    – Тебя многие раскритиковали за этот поступок.

    – Да пусть критикуют – люди сидят дома и, видимо, им нечего делать.

    • 27-летний Лещук – воспитанник «Динамо».
    • В этом сезоне он пропустил 8 голов в 4 матчах.

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    Источник: «РБ Спорт»

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    05.10.2023 12:50
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