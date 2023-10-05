Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Динамовец Лещук объяснил, зачем разместил личный баннер на Times Square в Нью-Йорке

Динамовец Лещук объяснил, зачем разместил личный баннер на Times Square в Нью-Йорке

5 октября 2023, 12:50

Вратарь «Динамо» Игорь Лещук рассказал историю появления его личного баннера на площади Times Square в Нью-Йорке.

– Ты разместил свой баннер на площади Times Square в Нью-Йорке. Зачем? Это же дорого стоит, наверное.

– Да. Деньги имеются (смеется). Times Square – известная площадь, всем известна.

– Кто-то сфоткал твой баннер?

– Не знаю, но он висел на протяжении дня. Я сделал фотографию, кайфанул.

– Но это дорогое удовольствие?

– В 500 долларов мне это обошлось. Мой баннер на Times Square появлялся каждый час по минуте в течение суток.

– Тебя многие раскритиковали за этот поступок.

– Да пусть критикуют – люди сидят дома и, видимо, им нечего делать.

  • 27-летний Лещук – воспитанник «Динамо».
  • В этом сезоне он пропустил 8 голов в 4 матчах.

Еще по теме:
Шварц выбрал основного вратаря «Динамо» 4
Лещук сравнил ЧМ-2018 и ЧМ-2026 2
Лещук рассказал о поездке во Францию: «Давно мечтал оказаться в Колизее» 1
Источник: «РБ Спорт»
Россия. Премьер-лига Динамо Лещук Игорь
Комментарии (0)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Главные новости
ФотоРПЛ определила лучшего игрока лиги в июле и августе
13:53
Решение Головина по предложению «Спартака»
13:46
Семак принял решение по кандидатуре Витиньо для «Зенита»
13:38
Раскрыты условия контракта, затребованные Головиным у «Спартака»
13:27
2
Сафонов дал часовое интервью на французском языке: «Это вопрос уважения к городу и «ПСЖ»
13:18
Слуцкий объяснил, почему не верит в чемпионство «Спартака»
13:09
1
Вендела могут арестовать из-за долга по штрафам в 50 тысяч
12:58
Названа сумма, которую «Спартак» предложил за Головина
12:46
3
Слуцкий оценил перспективы ЦСКА в борьбе за титул в РПЛ
11:58
1
Топ-10 претендентов на «Золотой мяч» по версии The Athletic
11:47
Все новости
Все новости
Слуцкий объяснил, почему не верит в чемпионство «Спартака»
13:09
1
Вендела могут арестовать из-за долга по штрафам в 50 тысяч
12:58
Названа сумма, которую «Спартак» предложил за Головина
12:46
3
Шалимов – о судействе в РПЛ: «Соболев ударил сильно, а его ударили не очень?»
12:27
1
Слуцкий оценил перспективы ЦСКА в борьбе за титул в РПЛ
11:58
1
Вендела назвали хорошей боевой единицей для сборной России
11:21
6
Клуб РПЛ готов подписать экс-зенитовца Ахметова
11:05
5
Названа сумма, которую бразильский клуб хочет от ЦСКА за Куэльо
10:49
4
Слуцкий высказался о завершении карьеры
10:38
3
ФотоВоспитанник «Краснодара» перешел в клуб Второй лиги
10:07
Черданцев объяснил, почему «Локомотив» поднимется в верхнюю часть таблицы РПЛ
09:58
3
Широков сказал, когда «Зенит» может преодолеть кризис
09:50
2
Мостовой – о «Спартаке» без Барко: «Мостовой оказался прав, неважно, кто стоит на бровке»
09:27
4
Слуцкий – о статусе медиатренера: «Мне принадлежат два самых больших рекорда в РПЛ»
09:13
5
Мостовой процитировал Жириновского из-за ситуации с контрактом Глушенкова
08:30
1
«Динамо» собирается отдать Гагнидзе в пятую аренду
01:45
ЦСКА готов увеличить в три раза зарплату аргентинского вингера
01:29
3
Игдисамов объяснил отказ ЦСКА от бразильского форварда за 15 миллионов
00:41
1
Врач раскрыл, сколько еще пропустит спартаковец Барко
Вчера, 23:47
3
Дегтев прокомментировал возвращение в «Зенит»
Вчера, 22:44
1
Адиев мечтает возглавить «Зенит»
Вчера, 22:16
4
France Football отказался от фамилии Яшина в названии приза лучшему вратарю года
Вчера, 22:02
11
Орлов оценил первые матчи Карпукаса в «Зените»
Вчера, 21:53
1
Шнякин объяснил, почему нормально относится к кричалке «Зенит» – позор российского футбола»
Вчера, 21:27
14
Раскрыта зарплата Титкова в «Локомотиве»
Вчера, 21:18
2
Игдисамов одной фразой убедил Олейникова отказать «Рубину» ради ЦСКА
Вчера, 20:48
9
ЦСКА призвали ждать ответный плевок от «Рубина»
Вчера, 20:40
2
Комличенко сказал, чего не хватает Батракову в «Галатасарае»
Вчера, 20:40
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+