Титов: «А кого «Спартаку» ставить вместо Абаскаля?»

Экс-капитан «Спартака» Егор Титов высказался о возможной смене главного тренера в московской команде.
– Надо ли «Спартаку» менять Абаскаля?
– А кого ставить вместо него?! Я как болельщик смотрю: сегодня есть тренер, значит, пусть он работает.
– Вместо Абаскаля в клуб сватают Карпина и Черчесова.
– Карпин работает в другом клубе. А Черчесов в интервью явно дал всем понять, что отдыхает, анализирует и ездит по стране. Еще он никогда не пойдет на готовое место, где есть уже тренер. И это правильно.
- У «Спартака» 2 подряд разгромных поражения с общим счетом 0:7.
- Следующий матч – дерби с ЦСКА.
Источник: Sport24