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    Титов: «А кого «Спартаку» ставить вместо Абаскаля?»

    Экс-капитан «Спартака» Егор Титов высказался о возможной смене главного тренера в московской команде.

    – Надо ли «Спартаку» менять Абаскаля?

    – А кого ставить вместо него?! Я как болельщик смотрю: сегодня есть тренер, значит, пусть он работает.

    – Вместо Абаскаля в клуб сватают Карпина и Черчесова.

    – Карпин работает в другом клубе. А Черчесов в интервью явно дал всем понять, что отдыхает, анализирует и ездит по стране. Еще он никогда не пойдет на готовое место, где есть уже тренер. И это правильно.

    • У «Спартака» 2 подряд разгромных поражения с общим счетом 0:7.
    • Следующий матч – дерби с ЦСКА.

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    Источник: Sport24

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    05.10.2023 10:53
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    Комментарии7
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      Рейтинг: +18

      Опорник1984 5 октября, 12:27

      Не знаю как кому. но мне Осинкин из Крыльев нравится. Хотя многие считают что он хорошо работает только с молодежью.

      0
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      Рейтинг: +1677

      rac531 5 октября, 11:32

      Кандидатов много)
      МОСТОВОЙ, ТАЛАЛАЕВ, ЖОзеп КЛОТЕТ из Торпедо освободился, РАХИМОВ не сегодня-завтра освободится и т.д.
      Так что кандидатов из НИКЧЕМУШНИКОВ много)

      2
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      Рейтинг: +16640

      Алексей З 5 октября, 11:27

      Я тоже рассуждаю как болельщик Спартака и счетаю тренера надо менять и чем быстрее тем лучше. Россиянин. От предложения Спартака не многие откажутся, так что выбирать можно любого, начиная с Юрана , Черчесова , Парфёнова и т.д.

      0
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      Рейтинг: +1677

      rac531 > Алексей З 5 октября, 11:35

      Добавь сюда МОСТОВОГО, ТИХОНОВА, АЛЕНИЧЕВА, и прочих обкакавшихся никчемушников)
      Но отсутствие такого выдающегося тренеришки, как ТАЛАЛАЕВ удивляет)
      Он же абсолютный ЧЕМПИЁН!!!
      Никто за всю историю футбола в течение двух месяцев не смог поменятьТРИ клуба)
      А ОН СМОГ!!!)))))))))))))))))))

      6
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      Рейтинг: +16640

      Алексей З > rac531 5 октября, 13:44

      Ваш сарказм считаю не уместным.
      Тут есть дигенераты , которым поржать охота, гыгыкать, вы пишите им , они поддержат ваших кондидатов и ещё своих десяток добавят.

      0
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      Рейтинг: +31389

      JTherry 5 октября, 11:19

      как интересно все закольцевалось: вместо Абаскаля ставить некого (Карпин и Черчесов не варианты для замены по ходу чемпионата), зато давление вместо поддержки от ветеранов оказывается мощнейшее... а ведь и сам Абаскаль все прекрасно понимает: "проиграл - виновен, выиграл - ты Бог..!"

      4
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      Рейтинг: +20159

      ilichkadr 5 октября, 11:16

      "он никогда не пойдет на готовое место, где есть уже тренер."?
      Разве были случаи, когда кто-то приходил, где есть тренер?
      P.S. У Егорки явно что-то с головой.

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