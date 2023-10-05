Титов: «А кого «Спартаку» ставить вместо Абаскаля?»

Экс-капитан «Спартака» Егор Титов высказался о возможной смене главного тренера в московской команде.

– Надо ли «Спартаку» менять Абаскаля?

– А кого ставить вместо него?! Я как болельщик смотрю: сегодня есть тренер, значит, пусть он работает.

– Вместо Абаскаля в клуб сватают Карпина и Черчесова.

– Карпин работает в другом клубе. А Черчесов в интервью явно дал всем понять, что отдыхает, анализирует и ездит по стране. Еще он никогда не пойдет на готовое место, где есть уже тренер. И это правильно.