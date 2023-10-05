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Титов: «А кого «Спартаку» ставить вместо Абаскаля?»

5 октября 2023, 10:53
3

Экс-капитан «Спартака» Егор Титов высказался о возможной смене главного тренера в московской команде.

– Надо ли «Спартаку» менять Абаскаля?

– А кого ставить вместо него?! Я как болельщик смотрю: сегодня есть тренер, значит, пусть он работает.

– Вместо Абаскаля в клуб сватают Карпина и Черчесова.

– Карпин работает в другом клубе. А Черчесов в интервью явно дал всем понять, что отдыхает, анализирует и ездит по стране. Еще он никогда не пойдет на готовое место, где есть уже тренер. И это правильно.

  • У «Спартака» 2 подряд разгромных поражения с общим счетом 0:7.
  • Следующий матч – дерби с ЦСКА.

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Источник: Sport24
Россия. Премьер-лига Спартак Титов Егор Абаскаль Гильермо
Комментарии (3)
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ilichkadr
1696493771
"он никогда не пойдет на готовое место, где есть уже тренер."? Разве были случаи, когда кто-то приходил, где есть тренер? P.S. У Егорки явно что-то с головой.
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JTherry
1696493942
как интересно все закольцевалось: вместо Абаскаля ставить некого (Карпин и Черчесов не варианты для замены по ходу чемпионата), зато давление вместо поддержки от ветеранов оказывается мощнейшее... а ведь и сам Абаскаль все прекрасно понимает: "проиграл - виновен, выиграл - ты Бог..!"
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Опорник1984
1696498063
Не знаю как кому. но мне Осинкин из Крыльев нравится. Хотя многие считают что он хорошо работает только с молодежью.
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