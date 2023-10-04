Сегодня 4 октября будет сыгран матч между «Краснодаром» – «Пари НН» в рамках 5 тура кубка России по футболу. Прямой эфир матча начнется в 17:15 по московскому времени.

Предполагаемые составы на матч:

«Краснодар»: Агкацев, Олонсо, Петров, Арутюнян, Эктов, Баньяц, Черников, Ахметов, Олусегун, Кокшаров, Дэвид.

Главный тренер: Владимир Ивич

«Пари НН»: Кукушкин, Каккоев, Толстопятов, Александров, Стоцкий, Эссьен, Мухин, Шпанцев, Жигулев, Кукателадзе, Кухарчук.

Главный тренер: Сергей Юран