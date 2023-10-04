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    • «Краснодар» – «Пари НН»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 4 октября 2023

    «Краснодар» – «Пари НН»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 4 октября 2023

    Сегодня 4 октября будет сыгран матч между «Краснодаром» – «Пари НН» в рамках 5 тура кубка России по футболу. Прямой эфир матча начнется в 17:15 по московскому времени.

    Предполагаемые составы на матч:

    «Краснодар»: Агкацев, Олонсо, Петров, Арутюнян, Эктов, Баньяц, Черников, Ахметов, Олусегун, Кокшаров, Дэвид.

    Главный тренер: Владимир Ивич

    «Пари НН»: Кукушкин, Каккоев, Толстопятов, Александров, Стоцкий, Эссьен, Мухин, Шпанцев, Жигулев, Кукателадзе, Кухарчук.

    Главный тренер: Сергей Юран

    Смотреть прямую-онлайн трансляцию матча «Краснодар»«Пари НН»

    краснодар-пари нн смотреть онлайн бесплатно

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    Источник: «Бомбардир»

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    04.10.2023 16:05
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