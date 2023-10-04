Фонбет Кубок России. «Краснодар» разгромил «Пари НН» (3:0), нижегородцы вылетели из турнира

«Краснодар» обыграл «Пари НН» (3:0) в матче 5-го тура Пути РПЛ Фонбет Кубка России.

Команда Владимира Ивича одержала четвертую победу подряд во всех турнирах.

«Краснодар» догнал «Динамо» в таблице группы D. У обеих команд по восемь очков перед заключительным туром.

«Пари НН» вылетел из Кубка России.

Россия. Кубок. Группа D. 5-й тур

Краснодар – Пари НН (Нижний Новгород) – 3:0 (1:0)

Голы: 1:0 – Ахметов, 33; 2:0 – Арутюнян, 62; 3:0 – Кордоба, 90+7.

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