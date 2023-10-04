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    • Фонбет Кубок России. «Краснодар» разгромил «Пари НН» (3:0), нижегородцы вылетели из турнира

    Фонбет Кубок России. «Краснодар» разгромил «Пари НН» (3:0), нижегородцы вылетели из турнира

    «Краснодар» обыграл «Пари НН» (3:0) в матче 5-го тура Пути РПЛ Фонбет Кубка России.

    Команда Владимира Ивича одержала четвертую победу подряд во всех турнирах.

    «Краснодар» догнал «Динамо» в таблице группы D. У обеих команд по восемь очков перед заключительным туром.

    «Пари НН» вылетел из Кубка России.

    Россия. Кубок. Группа D. 5-й тур

    Краснодар – Пари НН (Нижний Новгород) – 3:0 (1:0)

    Голы: 1:0 – Ахметов, 33; 2:0 – Арутюнян, 62; 3:0 – Кордоба, 90+7.

    Календарь Кубка России

    Результаты Кубка России

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    Источник: «Бомбардир»

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    04.10.2023 19:11
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    Комментарии6
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    • ...
      Рейтинг: +2328

      alll-333 4 октября, 20:18

      Молодцы, хотя и поздновато встрепенулись Но кубок- это так.Удачи в чемпионате!!!

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +5714

      Эном айс 4 октября, 19:29

      Когда глагол "быковать" начинает приобретать вполне приличное значение..)

      4
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    • ...
      Рейтинг: +69047

      portero 4 октября, 19:23

      Ну тратить силы на кубок не надо, как пойдёт пусть так и будет.
      Главное в чемпе удачи и силёнок чтоб хватило...

      4
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1206

      Cubinec1989 4 октября, 19:20

      Быков с победой. Такое чувство что "в пол ноги" играли...

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +18037

      Garrincha58 4 октября, 19:19

      и всё равно Динамо будет вторыми, а быки пойдут другим путём им он известен по прошлому году

      1
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      Рейтинг: +18971

      DVOK68 > Garrincha58 4 октября, 19:39

      Не...
      Быки золото выиграют.А динамовцам,по моему оценочному суждению,второе место и на фиг не надо.Титул надо выиграть,кубок хотя б.Сколь годов то прошло с последнего золота...Я в школе учился когда они золото выиграли)

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