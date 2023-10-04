А вообще, тоже мне — хорош друг!
Гляди: обошёл меня на круг!
А ещё вчера все вокруг
Мне говорили: «Сэм — друг!»
Сэм — наш, говорили, гвинейский друг!
Гвоздь программы — марафон,
А градусов — все тридцать,
Но к жаре привыкший он —
Вот он и мастерится.
Я б, между прочим, поглядел бы на него,
Когда бы было минус тридцать!
Ну, а теперь, конечно, — достань его!
Осталось — материться!
Вообще-то, тоже мне — хорош друг!
Гляди, что делает: обошёл на третий круг!
Нужен мне такой друг…
Как его — даже забыл… Сэм Брук!
Сэм — наш гвинейский Брут!
В.С. Высоцкий
Что Гвинея, что Камерун - один х, теперь наши друзья))))
В Федерации футбола Камеруна высказались об организации товарищеского матча с Россией.
- Встреча пройдет на «ВТБ Арене» 12 октября.
- 3 сентябрьских матча Россия не выиграла.
- Команда отстранена от официальных матчей решениями ФИФА и УЕФА.
«Цель проведения товарищеского матча сборных России и Камеруна – построить отличные и дружеские отношения между нашими странами. Президенты Бийя и Владимир Путин встречались летом и вели переговоры по разным сферам, в том числе договорились провести товарищеский матч национальных сборных по футболу.
Причина в том, что Камерун хочет дружить с Россией. Наши страны сотрудничают в политике, обороне: мы всегда готовы прийти на помощь России, а ваша страна готова помочь нам. Главное для нас – построить дружбу между странами и обеспечить сотрудничество во всех сферах, в том числе и футболе», – сказал генеральный секретарь Федерации футбола Камеруна Блез Джунан.