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  • В Камеруне отметили роль Путина в организации товарищеского матча с Россией

В Камеруне отметили роль Путина в организации товарищеского матча с Россией

4 октября 2023, 12:44
2

В Федерации футбола Камеруна высказались об организации товарищеского матча с Россией.

  • Встреча пройдет на «ВТБ Арене» 12 октября.
  • 3 сентябрьских матча Россия не выиграла.
  • Команда отстранена от официальных матчей решениями ФИФА и УЕФА.

«Цель проведения товарищеского матча сборных России и Камеруна – построить отличные и дружеские отношения между нашими странами. Президенты Бийя и Владимир Путин встречались летом и вели переговоры по разным сферам, в том числе договорились провести товарищеский матч национальных сборных по футболу.

Причина в том, что Камерун хочет дружить с Россией. Наши страны сотрудничают в политике, обороне: мы всегда готовы прийти на помощь России, а ваша страна готова помочь нам. Главное для нас – построить дружбу между странами и обеспечить сотрудничество во всех сферах, в том числе и футболе», – сказал генеральный секретарь Федерации футбола Камеруна Блез Джунан.

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Источник: Sport24
Россия. Премьер-лига Россия Камерун Путин Владимир
Комментарии (2)
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Беспонтий
1696415840
президенты путин и бийя больше президентов нету ни ***
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NewLife
1696417907
А вообще, тоже мне — хорош друг! Гляди: обошёл меня на круг! А ещё вчера все вокруг Мне говорили: «Сэм — друг!» Сэм — наш, говорили, гвинейский друг! Гвоздь программы — марафон, А градусов — все тридцать, Но к жаре привыкший он — Вот он и мастерится. Я б, между прочим, поглядел бы на него, Когда бы было минус тридцать! Ну, а теперь, конечно, — достань его! Осталось — материться! Вообще-то, тоже мне — хорош друг! Гляди, что делает: обошёл на третий круг! Нужен мне такой друг… Как его — даже забыл… Сэм Брук! Сэм — наш гвинейский Брут! В.С. Высоцкий Что Гвинея, что Камерун - один х, теперь наши друзья))))
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