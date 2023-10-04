В Камеруне отметили роль Путина в организации товарищеского матча с Россией

В Федерации футбола Камеруна высказались об организации товарищеского матча с Россией.

Встреча пройдет на «ВТБ Арене» 12 октября.

3 сентябрьских матча Россия не выиграла.

Команда отстранена от официальных матчей решениями ФИФА и УЕФА.

«Цель проведения товарищеского матча сборных России и Камеруна – построить отличные и дружеские отношения между нашими странами. Президенты Бийя и Владимир Путин встречались летом и вели переговоры по разным сферам, в том числе договорились провести товарищеский матч национальных сборных по футболу.

Причина в том, что Камерун хочет дружить с Россией. Наши страны сотрудничают в политике, обороне: мы всегда готовы прийти на помощь России, а ваша страна готова помочь нам. Главное для нас – построить дружбу между странами и обеспечить сотрудничество во всех сферах, в том числе и футболе», – сказал генеральный секретарь Федерации футбола Камеруна Блез Джунан.