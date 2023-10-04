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    • В Камеруне отметили роль Путина в организации товарищеского матча с Россией

    В Камеруне отметили роль Путина в организации товарищеского матча с Россией

    В Федерации футбола Камеруна высказались об организации товарищеского матча с Россией.

    • Встреча пройдет на «ВТБ Арене» 12 октября.
    • 3 сентябрьских матча Россия не выиграла.
    • Команда отстранена от официальных матчей решениями ФИФА и УЕФА.

    «Цель проведения товарищеского матча сборных России и Камеруна – построить отличные и дружеские отношения между нашими странами. Президенты Бийя и Владимир Путин встречались летом и вели переговоры по разным сферам, в том числе договорились провести товарищеский матч национальных сборных по футболу.

    Причина в том, что Камерун хочет дружить с Россией. Наши страны сотрудничают в политике, обороне: мы всегда готовы прийти на помощь России, а ваша страна готова помочь нам. Главное для нас – построить дружбу между странами и обеспечить сотрудничество во всех сферах, в том числе и футболе», – сказал генеральный секретарь Федерации футбола Камеруна Блез Джунан.

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    Источник: Sport24

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    04.10.2023 12:44
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    Комментарии4
    ...
    • ...
      Рейтинг: +20175

      NewLife 4 октября, 14:11

      А вообще, тоже мне — хорош друг!
      Гляди: обошёл меня на круг!
      А ещё вчера все вокруг
      Мне говорили: «Сэм — друг!»
      Сэм — наш, говорили, гвинейский друг!
      Гвоздь программы — марафон,
      А градусов — все тридцать,
      Но к жаре привыкший он —
      Вот он и мастерится.
      Я б, между прочим, поглядел бы на него,
      Когда бы было минус тридцать!
      Ну, а теперь, конечно, — достань его!
      Осталось — материться!
      Вообще-то, тоже мне — хорош друг!
      Гляди, что делает: обошёл на третий круг!
      Нужен мне такой друг…
      Как его — даже забыл… Сэм Брук!
      Сэм — наш гвинейский Брут!

      В.С. Высоцкий

      Что Гвинея, что Камерун - один х, теперь наши друзья))))

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +7737

      Semenycch 4 октября, 13:40

      Без России Камерун до сих пор оставался бы колонией!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +8938

      Беспонтий 4 октября, 13:37

      президенты путин и бийя
      больше президентов нету
      ни ***

      5
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +25300

      bset 4 октября, 13:35

      А мы отметили его роль в исключении нас из всех международных турниров

      1
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