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  • Билялетдинов объяснил, почему его дети занимаются в академии ЦСКА, а не «Локомотива»

Билялетдинов объяснил, почему его дети занимаются в академии ЦСКА, а не «Локомотива»

4 октября 2023, 10:42
1

Бывший игрок «Локомотива» Динияр Билялетдинов рассказал, что его сыновья обучаются в академии ЦСКА.

– У меня младший болел за 2DROTS, а старший – за «Амкал». Дома было настоящее противостояние. Но в то же время они ходят в академию ЦСКА и поддерживают «армейцев», хотя я – «железнодорожник» до мозга костей.

– Почему так вышло?

– Из-за логистики. Все родители должны понимать: несмотря на спорт, нельзя забывать про школу, уроки. Ребенок не должен проводить много времени в транспорте. Это потом так или иначе повлияет на все. Поэтому мы приняли решение в пользу армейской академии.

Когда сыновьям было пять-шесть лет, хотел попробовать возить их в «Локомотив». Но полтора часа туда и столько же обратно – очень тяжело. А сейчас у нас дорога занимает десять минут в одну сторону, это совсем другая история. Они заразились ЦСКА. Для них это эталон. А для меня как футболиста не так важно, за кого они болеют. Главное, ребенок занимается делом, которое ему нравится.

  • Билялетдинов был в системе «Локо» в 2000-2009 годах.
  • Оттуда он ушел в «Эвертон», за который провел 59 матчей в АПЛ и забил 8 голов.
  • Игрок завершил карьеру в 2018 году.

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Источник: RT
Россия. Премьер-лига Локомотив ЦСКА Билялетдинов Динияр
Комментарии (1)
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Bozigit
1696408497
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