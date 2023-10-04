Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Вспомните легендарные голы ЛЧ!
    Вспомните легендарные голы ЛЧ!
    2 Угадаете, в каком турнире играет клуб – в Лиге чемпионов или Лиге Европы?
    Угадаете, в каком турнире играет клуб – в Лиге чемпионов или Лиге Европы?
    3 Угадаете клуб РПЛ по старой эмблеме?
    Угадаете клуб РПЛ по старой эмблеме?
    • Главная
    • Новости
    • Билялетдинов объяснил, почему его дети занимаются в академии ЦСКА, а не «Локомотива»

    Билялетдинов объяснил, почему его дети занимаются в академии ЦСКА, а не «Локомотива»

    Бывший игрок «Локомотива» Динияр Билялетдинов рассказал, что его сыновья обучаются в академии ЦСКА.

    – У меня младший болел за 2DROTS, а старший – за «Амкал». Дома было настоящее противостояние. Но в то же время они ходят в академию ЦСКА и поддерживают «армейцев», хотя я – «железнодорожник» до мозга костей.

    – Почему так вышло?

    – Из-за логистики. Все родители должны понимать: несмотря на спорт, нельзя забывать про школу, уроки. Ребенок не должен проводить много времени в транспорте. Это потом так или иначе повлияет на все. Поэтому мы приняли решение в пользу армейской академии.

    Когда сыновьям было пять-шесть лет, хотел попробовать возить их в «Локомотив». Но полтора часа туда и столько же обратно – очень тяжело. А сейчас у нас дорога занимает десять минут в одну сторону, это совсем другая история. Они заразились ЦСКА. Для них это эталон. А для меня как футболиста не так важно, за кого они болеют. Главное, ребенок занимается делом, которое ему нравится.

    • Билялетдинов был в системе «Локо» в 2000-2009 годах.
    • Оттуда он ушел в «Эвертон», за который провел 59 матчей в АПЛ и забил 8 голов.
    • Игрок завершил карьеру в 2018 году.

    Новости по теме
    Билялетдинов не понял, зачем Изидор перешел из «Локомотива» в «Зенит» 8
    Билялетдинов назвал четыре команды, которые поспорят за чемпионство в новом сезоне РПЛ 3
    Билялетдинов отреагировал на приговор Промеса 8
    Источник: RT

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    04.10.2023 10:42
    Рекомендуем
    Комментарии1
    ...
    • ...
      Рейтинг: +2254

      Bozigit 4 октября, 11:34

      Мне интереснее узнать мнение Фергюсона на проигрыш МЮ в домашнем матче в ЛЧ

      0
      Ответить
    Россия
    Мобильная версия
    Архив О нас Пользовательское соглашение
    18+