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    • Зырянов вспомнил, как уговаривал Широкова перейти в «Зенит»

    Зырянов вспомнил, как уговаривал Широкова перейти в «Зенит»

    Тренер «Черноморца» Константин Зырянов рассказал, как уговорил Романа Широкова перейти из «Химок» в «Зенит» в 2008 году.

    • Широков играл за «Зенит» до 2014 года.
    • Сейчас он тренирует «Сатурн».

    – Ваш товарищ Роман Широков тоже подался в тренеры. Удивлены?

    – Нисколько. Я знаю амбиции Романа Николаевича. Он максималист. Еще в Андорре, когда мы решили задачу выхода на чемпионат Европы 2008 года, я ему говорил: «Давай, переходи из «Химок» в «Зенит». У нас команда вот такая (показывает большой палец). Вообще круто будет».

    Он послушался, перешел, многие годы был лидером «Зенита», а потом и других команд, которые соперничали с «Зенитом». И в сборной России был лидером. Не знаю, если честно, как он решил стать тренером. Но могу сказать, что ему будет очень непросто.

    – Он был очень умным футболистом на поле, как и вы. Сможет ли он стать таким же тренером?

    – На футбольном поле он был поумнее меня. Я был немножечко пообъемнее. Мог выполнять больше работы. А Рома был хитрый футболист

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    Источник: Sport24

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    03.10.2023 13:14
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