Зырянов вспомнил, как уговаривал Широкова перейти в «Зенит»

Тренер «Черноморца» Константин Зырянов рассказал, как уговорил Романа Широкова перейти из «Химок» в «Зенит» в 2008 году.
- Широков играл за «Зенит» до 2014 года.
- Сейчас он тренирует «Сатурн».
– Ваш товарищ Роман Широков тоже подался в тренеры. Удивлены?
– Нисколько. Я знаю амбиции Романа Николаевича. Он максималист. Еще в Андорре, когда мы решили задачу выхода на чемпионат Европы 2008 года, я ему говорил: «Давай, переходи из «Химок» в «Зенит». У нас команда вот такая (показывает большой палец). Вообще круто будет».
Он послушался, перешел, многие годы был лидером «Зенита», а потом и других команд, которые соперничали с «Зенитом». И в сборной России был лидером. Не знаю, если честно, как он решил стать тренером. Но могу сказать, что ему будет очень непросто.
– Он был очень умным футболистом на поле, как и вы. Сможет ли он стать таким же тренером?
– На футбольном поле он был поумнее меня. Я был немножечко пообъемнее. Мог выполнять больше работы. А Рома был хитрый футболист