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  • Экс-игрок «МЮ» предложил «Спартаку» нового тренера: у него нет лицензии

Экс-игрок «МЮ» предложил «Спартаку» нового тренера: у него нет лицензии

2 октября 2023, 19:27
7

Бывший футболист «МЮ» Андрей Канчельскис предложил нового тренера для «Спартака»

«Спартаку» есть смысл убрать Гильермо Абаскаля, но тренер сам должен признавать свои проблемы и уходить в отставку.

Валерий Карпин и Станислав Черчесов уже были в клубе, так что можно поискать другого кандидата. Например, есть Александр Мостовой. Надо брать людей, которые раньше играли в футбол», – сказал Канчельскис.

  • Мостовой еще учится на тренера.
  • Абаскаль тренирует «Спартака» с лета 2022 года.
  • Московский клуб идет на 5-м месте в РПЛ.

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Источник: «Р-Спорт»
Россия. Премьер-лига Спартак Канчельскис Андрей Абаскаль Гильермо Мостовой Александр
Комментарии (7)
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NewLife
1696265542
Уху ел ?
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Январь 59
1696266632
Подождать пока Саша Мостовой получит Ксиву. Потом и приглашать.
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k611
1696266814
Одни проходимцы кругом. Всякую чушь несут.
Ответить
Сергей-К-google
1696268763
Начали недотренеры советовать
Ответить
oyabun
1696272828
Мостовой ему что то пообещал за такое лоббирование?
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zigbert
1696320683
Уже делят шкуру не убитого медведя.
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