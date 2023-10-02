Экс-игрок «МЮ» предложил «Спартаку» нового тренера: у него нет лицензии

Бывший футболист «МЮ» Андрей Канчельскис предложил нового тренера для «Спартака»
«Спартаку» есть смысл убрать Гильермо Абаскаля, но тренер сам должен признавать свои проблемы и уходить в отставку.
Валерий Карпин и Станислав Черчесов уже были в клубе, так что можно поискать другого кандидата. Например, есть Александр Мостовой. Надо брать людей, которые раньше играли в футбол», – сказал Канчельскис.
- Мостовой еще учится на тренера.
- Абаскаль тренирует «Спартака» с лета 2022 года.
- Московский клуб идет на 5-м месте в РПЛ.
Источник: «Р-Спорт»