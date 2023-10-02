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    • Экс-игрок «МЮ» предложил «Спартаку» нового тренера: у него нет лицензии

    Экс-игрок «МЮ» предложил «Спартаку» нового тренера: у него нет лицензии

    Бывший футболист «МЮ» Андрей Канчельскис предложил нового тренера для «Спартака»

    «Спартаку» есть смысл убрать Гильермо Абаскаля, но тренер сам должен признавать свои проблемы и уходить в отставку.

    Валерий Карпин и Станислав Черчесов уже были в клубе, так что можно поискать другого кандидата. Например, есть Александр Мостовой. Надо брать людей, которые раньше играли в футбол», – сказал Канчельскис.

    • Мостовой еще учится на тренера.
    • Абаскаль тренирует «Спартака» с лета 2022 года.
    • Московский клуб идет на 5-м месте в РПЛ.

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    Источник: «Р-Спорт»

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    02.10.2023 19:27
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    Комментарии7
    ...
    • ...
      Рейтинг: +102673

      zigbert 3 октября, 11:11

      Уже делят шкуру не убитого медведя.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +34511

      oyabun 2 октября, 21:53

      Мостовой ему что то пообещал за такое лоббирование?

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +17

      Сергей-К-google 2 октября, 20:46

      Начали недотренеры советовать

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1422

      k611 2 октября, 20:13

      Одни проходимцы кругом. Всякую чушь несут.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2649

      Январь 59 2 октября, 20:10

      Подождать пока Саша Мостовой получит Ксиву. Потом и приглашать.

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +259

      Amorphis > Январь 59 2 октября, 21:08

      Джигурду тогда уж , Дзюбу в помошники

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +20175

      NewLife 2 октября, 19:52

      Уху ел ?

      2
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