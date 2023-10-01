Семак ответил, есть ли в «Зените» внутреннее напряжение

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак высказался об обстановке внутри команды.
– Нет никакого внутреннего напряжения в команде?
– Всем неприятно, поражения никому не могут нравиться, естественно. Стараемся, работаем. Пока в сложной ситуации находимся. Естественно, нужно не смотреть на таблицу, а играть и побеждать. Матчей еще много, таблица будет меняться еще очень часто.
- У «Зенита» 2 поражения в РПЛ подряд.
- Команда отстает от 1-го места на 7 очков.
- Следующий соперник по РПЛ – «Сочи».
Источник: официальный сайт «Зенита»