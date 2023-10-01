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    Семак ответил, есть ли в «Зените» внутреннее напряжение

    Главный тренер «Зенита» Сергей Семак высказался об обстановке внутри команды.

    – Нет никакого внутреннего напряжения в команде?

    – Всем неприятно, поражения никому не могут нравиться, естественно. Стараемся, работаем. Пока в сложной ситуации находимся. Естественно, нужно не смотреть на таблицу, а играть и побеждать. Матчей еще много, таблица будет меняться еще очень часто.

    • У «Зенита» 2 поражения в РПЛ подряд.
    • Команда отстает от 1-го места на 7 очков.
    • Следующий соперник по РПЛ – «Сочи».

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    Источник: официальный сайт «Зенита»

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    01.10.2023 09:21
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +19426

      paracetamol 1 октября, 10:39

      Есть, созданное тупой тактикой Семака!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +5180

      Ziklop 1 октября, 10:27

      у Семака всё хорошо! всё идёт как получится , а Семак непричём!

      0
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