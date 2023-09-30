«Барселона» объявила о разрыве отношений с «Севильей»

В «Барселоне» жестко отреагировали на позицию «Севильи» в отношении так называемого «дела Негрейры».
- Каталонцев официально обвинили во взяточничестве.
- Клубу грозит вылет в Сегунду и отстранение от еврокубков.
- Также «Барса» может стать банкротом и прекратить существование.
«Барселона» хочет публично продемонстрировать осуждение необоснованной и неуместной атаки «Севильи», представители которой отказались принять участие в официальном обеде для директоров клубов перед игрой между двумя командами.
Кроме того, они также отказались от традиционного в таких случаях совместного просмотра матча в ложе для руководства.
Также андалусийский клуб опубликовал заявление, в котором выразил «возмущение и осуждение действий бывшего руководства «Барселоны» в связи с «делом Негрейры».
«Барселона» считает, что это нападение на каталонский клуб и квалифицирует как неприемлемое правонарушение.
Так называемое «дело Негрейры» не может служить оправданием для подобных действий, поскольку судебная процедура находится на очень преждевременной стадии расследования, а позиция «Севильи» явно предрешает факты, которые еще предстоит установить.
Судебное решение, о котором было сообщено вчера, никоим образом не меняет фактическое и юридическое положение «Барселоны». Оно спорное юридически. Оно не является обоснованным доказательственным действием и будет надлежащим образом обжаловано клубом.
Позиция «Севильи» выглядит нелогичной, учитывая, что, с одной стороны, клуб игнорирует презумпцию невиновности, а с другой – лишает «Барселону» права на защиту в продолжающемся судебном процессе.
В свете этой неприемлемой и неоправданной позиции «Севильи» «Барселона» считает, что все институциональные отношения с севильским клубом будут разорваны до тех пор, пока их нынешняя позиция не будет исправлена», – говорится в заявлении каталонцев.