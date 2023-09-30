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    «Барселона» объявила о разрыве отношений с «Севильей»

    В «Барселоне» жестко отреагировали на позицию «Севильи» в отношении так называемого «дела Негрейры».

    • Каталонцев официально обвинили во взяточничестве.
    • Клубу грозит вылет в Сегунду и отстранение от еврокубков.
    • Также «Барса» может стать банкротом и прекратить существование.

    «Барселона» хочет публично продемонстрировать осуждение необоснованной и неуместной атаки «Севильи», представители которой отказались принять участие в официальном обеде для директоров клубов перед игрой между двумя командами.

    Кроме того, они также отказались от традиционного в таких случаях совместного просмотра матча в ложе для руководства.

    Также андалусийский клуб опубликовал заявление, в котором выразил «возмущение и осуждение действий бывшего руководства «Барселоны» в связи с «делом Негрейры».

    «Барселона» считает, что это нападение на каталонский клуб и квалифицирует как неприемлемое правонарушение.

    Так называемое «дело Негрейры» не может служить оправданием для подобных действий, поскольку судебная процедура находится на очень преждевременной стадии расследования, а позиция «Севильи» явно предрешает факты, которые еще предстоит установить.

    Судебное решение, о котором было сообщено вчера, никоим образом не меняет фактическое и юридическое положение «Барселоны». Оно спорное юридически. Оно не является обоснованным доказательственным действием и будет надлежащим образом обжаловано клубом.

    Позиция «Севильи» выглядит нелогичной, учитывая, что, с одной стороны, клуб игнорирует презумпцию невиновности, а с другой – лишает «Барселону» права на защиту в продолжающемся судебном процессе.

    В свете этой неприемлемой и неоправданной позиции «Севильи» «Барселона» считает, что все институциональные отношения с севильским клубом будут разорваны до тех пор, пока их нынешняя позиция не будет исправлена», – говорится в заявлении каталонцев.

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    Источник: Marca

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