Стало известно, накажут ли Гончаренко за молчаливый перформанс после ничьей с «Ростовом»

Глава контрольно‑дисциплинарного комитета РФС Артур Григорьянц дал оценку поведению тренера «Урала» Виктора Гончаренко.

Белорусский специалист молчал на послематчевых флеш-интервью и пресс-конференции.

Это его протест против судейства в игре с «Ростовом» (2:2).

«Урал» вел со счетом 2:0, но упустил победу.

Арбитр Роман Галимов назначил спорный пенальти в ворота команды из Екатеринбурга и удалил Андрея Егорычева за сомнительный фол последней надежды.

«Гончаренко явился на флеш‑интервью, то есть он не нарушил регламент. А дальше уже его право – говорить что‑то или нет», – объяснил Григорьянц.