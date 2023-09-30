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    • Стало известно, накажут ли Гончаренко за молчаливый перформанс после ничьей с «Ростовом»

    Стало известно, накажут ли Гончаренко за молчаливый перформанс после ничьей с «Ростовом»

    Глава контрольно‑дисциплинарного комитета РФС Артур Григорьянц дал оценку поведению тренера «Урала» Виктора Гончаренко.

    • Белорусский специалист молчал на послематчевых флеш-интервью и пресс-конференции.
    • Это его протест против судейства в игре с «Ростовом» (2:2).
    • «Урал» вел со счетом 2:0, но упустил победу.
    • Арбитр Роман Галимов назначил спорный пенальти в ворота команды из Екатеринбурга и удалил Андрея Егорычева за сомнительный фол последней надежды.

    «Гончаренко явился на флеш‑интервью, то есть он не нарушил регламент. А дальше уже его право – говорить что‑то или нет», – объяснил Григорьянц.

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    Источник: «Матч ТВ»

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    Сегодня, 08:23
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +4266

      anatolich72 3 часа назад

      "Надулся как индюк и молчит"

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +5535

      Эном айс 3 часа назад

      А Гриню Иванова обсуждать не будут с его словесной диареей?

      0
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