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    • «Барселона» – «Севилья»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 29 сентября 2023

    «Барселона» – «Севилья»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 29 сентября 2023

    Смотреть прямую трансляцию матча «Барселона» – «Севилья», 8 тур чемпионата Испании на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 29 сентября 2023, в 22:00 по московскому времени.

    Стартовые составы на матч:

    Барселона: Тер Штеген, Бальде, Кристенсен, Кунде, Канселу, Ромеу, Ямал, Гюндоган, Феликс, Левандовски, Рафинья

    Главный тренер: Хави

    ___________________________________________________________________________________

    «Севилья»: Нюланд, Санчес, Баде, Рамос, Педроса, Ракитич, Соу, Окампос, Ламела, Жордан, Лукебакио

    Главный тренер: Хосе Луис Мендилибар

    Смотреть прямую-онлайн трансляцию матча «Барселона»«Севилья»

    Источник: Бомбардир

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