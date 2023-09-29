Смотреть прямую трансляцию матча «Барселона» – «Севилья», 8 тур чемпионата Испании на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 29 сентября 2023, в 22:00 по московскому времени.
Стартовые составы на матч:
Барселона: Тер Штеген, Бальде, Кристенсен, Кунде, Канселу, Ромеу, Ямал, Гюндоган, Феликс, Левандовски, Рафинья
Главный тренер: Хави
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«Севилья»: Нюланд, Санчес, Баде, Рамос, Педроса, Ракитич, Соу, Окампос, Ламела, Жордан, Лукебакио
Главный тренер: Хосе Луис Мендилибар
Смотреть прямую-онлайн трансляцию матча «Барселона» – «Севилья»
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Игру будет транслировать «Фонбет».
Источник: Бомбардир