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Зидан готов возглавить «Марсель», но при одном условии

28 сентября 2023, 18:59
1

Экс-тренер «Реала» Зинедин Зидан может возглавить «Марсель».

По информации France Bleu, 51-летний тренер договорился с представителями Саудовской Аравии возглавить «Марсель» при условии, что они купят французскую команду.

Зидан впечатлен амбициозностью проекта и тем, что ему выделят на трансферы 300 миллионов евро.

Пока владелец «Марселя» Фрэнк Маккорт заявляет, что не планирует продавать клуб.

  • Зидан покинул «Реал» в мае 2021 года и с тех пор остается без работы.
  • Сообщалось, что он отклонил предложения от «ПСЖ» и «Аль-Насра».

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Источник: France Bleu
Франция. Лига 1 Марсель Зидан Зинедин
Комментарии (1)
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Xiko
1695987720
А вот это было бы интересно! Посмотреть на него в среднем клубе.
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