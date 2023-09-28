Зидан готов возглавить «Марсель», но при одном условии

Экс-тренер «Реала» Зинедин Зидан может возглавить «Марсель».

По информации France Bleu, 51-летний тренер договорился с представителями Саудовской Аравии возглавить «Марсель» при условии, что они купят французскую команду.

Зидан впечатлен амбициозностью проекта и тем, что ему выделят на трансферы 300 миллионов евро.

Пока владелец «Марселя» Фрэнк Маккорт заявляет, что не планирует продавать клуб.

Зидан покинул «Реал» в мае 2021 года и с тех пор остается без работы.

Сообщалось, что он отклонил предложения от «ПСЖ» и «Аль-Насра».

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