Марио Фернандес отреагировал на фото с обжигающим взглядом Акинфеева

Ха-ха. А как же космическая скорость этого белого и пушистого б.омжа со скамьи запасных через все поле во время празднования гола?) А так Акинфеев после этого взгляда сразу же отвернулся от него.
Защитник «Зенита» Марио Фернандес рассказал о встрече с бывшими одноклубниками по ЦСКА.
– После матча разошлось твое фото из подтрибунного помещения – ты тянешь руку, напротив Акинфеев с холодным взглядом. Судя по видео, Игорь и другие твои знакомые в итоге отбили тебе пять, а Акинфеев просто был сконцентрирован. Что было на самом деле?
– Не возникало ощущения, что кто-то из ребят настроен ко мне неприязненно или как-то не так, как было до прошлого года.
У меня осталось много друзей в ЦСКА, за прогрессом многих я наблюдал с их детства. Поэтому был рад всех увидеть, поздороваться, и хорошо, что все поздоровались со мной.
– Ты видел это фото? Знаешь, как все его обсуждали после матча?
– Все знают, есть и другой кадр, где мы с Игорем, улыбаясь, жмем друг другу руки. Не понимаю, зачем людям так поступать – для чего создавать такой шум вокруг одного мгновения?
Некоторые смешивают меня с грязью. Просто за то, что один клуб решил не выкупать мой контракт, после чего другой открыл передо мной двери. С тех самых пор – один лишь негатив.
Этот отдельно взятый кадр, скрывающий настоящую суть как выдернутый момент – лишнее подтверждение этой ситуации.
- Бразилец провел в ЦСКА 10 лет (2012-2022).
- Прошедшим летом Марио мог вернуться в московский клуб, но выбрал «Зенит».
- После этого футболиста сочли предателем.
Фото: телеграм-канал ЦСКА