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  • Марио Фернандес отреагировал на фото с обжигающим взглядом Акинфеева

Марио Фернандес отреагировал на фото с обжигающим взглядом Акинфеева

28 сентября 2023, 10:53
1

Защитник «Зенита» Марио Фернандес рассказал о встрече с бывшими одноклубниками по ЦСКА.

– После матча разошлось твое фото из подтрибунного помещения – ты тянешь руку, напротив Акинфеев с холодным взглядом. Судя по видео, Игорь и другие твои знакомые в итоге отбили тебе пять, а Акинфеев просто был сконцентрирован. Что было на самом деле?

– Не возникало ощущения, что кто-то из ребят настроен ко мне неприязненно или как-то не так, как было до прошлого года.

У меня осталось много друзей в ЦСКА, за прогрессом многих я наблюдал с их детства. Поэтому был рад всех увидеть, поздороваться, и хорошо, что все поздоровались со мной.

– Ты видел это фото? Знаешь, как все его обсуждали после матча?

– Все знают, есть и другой кадр, где мы с Игорем, улыбаясь, жмем друг другу руки. Не понимаю, зачем людям так поступать – для чего создавать такой шум вокруг одного мгновения?

Некоторые смешивают меня с грязью. Просто за то, что один клуб решил не выкупать мой контракт, после чего другой открыл передо мной двери. С тех самых пор – один лишь негатив.

Этот отдельно взятый кадр, скрывающий настоящую суть как выдернутый момент – лишнее подтверждение этой ситуации.

  • Бразилец провел в ЦСКА 10 лет (2012-2022).
  • Прошедшим летом Марио мог вернуться в московский клуб, но выбрал «Зенит».
  • После этого футболиста сочли предателем.

Фото: телеграм-канал ЦСКА

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Источник: Sport24
Россия. Премьер-лига ЦСКА Зенит Акинфеев Игорь Фернандес Марио
Комментарии (1)
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Spirit_78
1695905891
В том-то и проблема всяческих стоп-кадров: можно что угодно из видео выцепить. Хайпанули просто и всё.
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