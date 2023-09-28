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    • Марио Фернандес отреагировал на фото с обжигающим взглядом Акинфеева

    Марио Фернандес отреагировал на фото с обжигающим взглядом Акинфеева

    Защитник «Зенита» Марио Фернандес рассказал о встрече с бывшими одноклубниками по ЦСКА.

    – После матча разошлось твое фото из подтрибунного помещения – ты тянешь руку, напротив Акинфеев с холодным взглядом. Судя по видео, Игорь и другие твои знакомые в итоге отбили тебе пять, а Акинфеев просто был сконцентрирован. Что было на самом деле?

    – Не возникало ощущения, что кто-то из ребят настроен ко мне неприязненно или как-то не так, как было до прошлого года.

    У меня осталось много друзей в ЦСКА, за прогрессом многих я наблюдал с их детства. Поэтому был рад всех увидеть, поздороваться, и хорошо, что все поздоровались со мной.

    – Ты видел это фото? Знаешь, как все его обсуждали после матча?

    – Все знают, есть и другой кадр, где мы с Игорем, улыбаясь, жмем друг другу руки. Не понимаю, зачем людям так поступать – для чего создавать такой шум вокруг одного мгновения?

    Некоторые смешивают меня с грязью. Просто за то, что один клуб решил не выкупать мой контракт, после чего другой открыл передо мной двери. С тех самых пор – один лишь негатив.

    Этот отдельно взятый кадр, скрывающий настоящую суть как выдернутый момент – лишнее подтверждение этой ситуации.

    • Бразилец провел в ЦСКА 10 лет (2012-2022).
    • Прошедшим летом Марио мог вернуться в московский клуб, но выбрал «Зенит».
    • После этого футболиста сочли предателем.

    Фото: телеграм-канал ЦСКА

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    Источник: Sport24

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    Сегодня, 10:53
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +5123

      Бомбардиръ 2 часа назад

      Ха-ха. А как же космическая скорость этого белого и пушистого б.омжа со скамьи запасных через все поле во время празднования гола?) А так Акинфеев после этого взгляда сразу же отвернулся от него.

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      Рейтинг: +4425

      ПалкоВводецъ (returned) 2 часа назад

      Абасцаться можно от смеха при этом суровом взгляде Акинфея. Гыгыгы

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