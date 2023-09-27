«Не будем играть с Россией»: в Польше осудили решение УЕФА о допуске российских юниоров

Президент Польского футбольного союза Цезарий Кулеша прокомментировал допуск сборной России до 17 лет к участию в турнирах под эгидой УЕФА в нейтральном статусе.
«Меня удивило вчерашнее заявление исполкома УЕФА.
Если сборные России будут допущены к участию в соревнованиях, наши сборные не будут с ними играть. Это единственно верное решение», – написал Кулеша в соцсетях.
- В случае допуска российские юниоры будут выступать без гимна и флага.
- Также им запретят играть на территории РФ.
- Сборные России старше 17 лет и российские клубы будут отстранены до окончания СВО.
Источник: «Бомбардир»