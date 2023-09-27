Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Вспомните легендарные голы ЛЧ!
    Вспомните легендарные голы ЛЧ!
    2 Угадаете, в каком турнире играет клуб – в Лиге чемпионов или Лиге Европы?
    Угадаете, в каком турнире играет клуб – в Лиге чемпионов или Лиге Европы?
    3 Угадаете клуб РПЛ по старой эмблеме?
    Угадаете клуб РПЛ по старой эмблеме?
    • Главная
    • Новости
    • «Не будем играть с Россией»: в Польше осудили решение УЕФА о допуске российских юниоров

    «Не будем играть с Россией»: в Польше осудили решение УЕФА о допуске российских юниоров

    Президент Польского футбольного союза Цезарий Кулеша прокомментировал допуск сборной России до 17 лет к участию в турнирах под эгидой УЕФА в нейтральном статусе.

    «Меня удивило вчерашнее заявление исполкома УЕФА.

    Если сборные России будут допущены к участию в соревнованиях, наши сборные не будут с ними играть. Это единственно верное решение», – написал Кулеша в соцсетях.

    • В случае допуска российские юниоры будут выступать без гимна и флага.
    • Также им запретят играть на территории РФ.
    • Сборные России старше 17 лет и российские клубы будут отстранены до окончания СВО.

    Новости по теме
    «Будет протест»: в Швеции анонсировали бойкот матчей с юниорскими сборными России
    Губерниев прокомментировал бойкот Англии и Украины турниров с детьми из России
    Сын Ковальчука вызван в сборную России-U14: он играет в академии «Сан-Паулу» в Бразилии
    Источник: «Бомбардир»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 14:54
    Рекомендуем
    Комментарии1
    ...
    • ...
      Рейтинг: -27

      FatalMix 23 минуты назад

      ну и не играйте - технарь вам и гуляйте, курвы

      0
      Ответить
    Россия
    Мобильная версия
    Архив О нас Пользовательское соглашение
    18+