«Не будем играть с Россией»: в Польше осудили решение УЕФА о допуске российских юниоров

Президент Польского футбольного союза Цезарий Кулеша прокомментировал допуск сборной России до 17 лет к участию в турнирах под эгидой УЕФА в нейтральном статусе.

«Меня удивило вчерашнее заявление исполкома УЕФА.

Если сборные России будут допущены к участию в соревнованиях, наши сборные не будут с ними играть. Это единственно верное решение», – написал Кулеша в соцсетях.