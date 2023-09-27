Смотреть прямую трансляцию матча «Наполи» – «Удинезе», 6-й тур чемпионата Италии на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 27 сентября в 21:45 по московскому времени.

В матче прошлого тура «Наполи» сыграли вничью с «Болоньей» со счетом 1:1. «Удинезе» проиграли «Фиорентине» со счетом 2:0.

«Наполи» в данный момент занимают 7 строчку в турнирной таблице, «Удинезе» идет в зоне вылета на 18-й позиции за 5 матчей набрав всего три очка.

Стартовые составы на матч:

«Наполи»: Мерет, Натан, Руй, Ди Лоренцо, Эстигор, Зелинский, Лоботка, Замбо-Ангисса, Осимхен, Политано, Кварацхелия.

Главный тренер: Руди Гарсия

«Удинезе»: Сильвестри, Перес, Бийол, Кристинсен, Эбоселе, Ловрич, Соуза, Камара, Пайеро, Лукка, Товен.

Главный тренер: Андреа Соттил

Смотреть прямую-онлайн трансляцию матча «Наполи» – «Удинезе»