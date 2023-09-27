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    • «Наполи» – «Удинезе»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 27 сентября

    «Наполи» – «Удинезе»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 27 сентября

    Смотреть прямую трансляцию матча «Наполи» – «Удинезе», 6-й тур чемпионата Италии на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 27 сентября в 21:45 по московскому времени.

    В матче прошлого тура «Наполи» сыграли вничью с «Болоньей» со счетом 1:1. «Удинезе» проиграли «Фиорентине» со счетом 2:0.

    «Наполи» в данный момент занимают 7 строчку в турнирной таблице, «Удинезе» идет в зоне вылета на 18-й позиции за 5 матчей набрав всего три очка.

    Вероятные составы на матч:

    «Наполи»: Мерет, Натан, Руй, Ди Лоренцо, Эстигор, Зелинский, Лоботка, Замбо-Ангисса, Осимхен, Политано, Кварацхелия.

    Главный тренер: Руди Гарсия

    «Удинезе»: Сильвестри, Перес, Бийол, Кристинсен, Эбоселе, Ловрич, Соуза, Камара, Самарджич, Лукка, Товен.

    Главный тренер: Андреа Соттил

    Смотреть прямую-онлайн трансляцию матча «Наполи» – «Удинезе»

    • Встречу в прямом эфире покажет телеканал «Матч! ТВ», за онлайн-трасляцией можно будет следить на «Матч! Футбол 3».
    • Игру также будет транслировать «Фонбет».

    Наполи-Удинезе смотреть онлайн

    Источник: «Бомбардир»

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