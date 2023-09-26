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  • «Сумасшедший человек, который несет полную чушь»: Петржела – о Соболеве

«Сумасшедший человек, который несет полную чушь»: Петржела – о Соболеве

26 сентября 2023, 19:10
14

Экс-тренер «Зенита» Властимил Петржела эмоционально отреагировал на резонансное заявление Александра Соболева.

Форвард «Спартака» считает, что его команда выиграла бы Лигу Европы в 2022 году, если бы не санкции от УЕФА.

«Я не верю ни в победу российского клуба в еврокубках, ни в триумф сборной России на чемпионате мира – даже близко! Ваша национальная команда вряд ли вообще пройдет отбор на ЧМ.

У «Спартака» точно нет того, что нужно для игры в Лиге Европы, их уровень – Лига конференций, это максимум! Там они могут какие-то команды обыгрывать.

Соболев – сумасшедший человек, потому что несет полную чушь», – сказал Петржела.

  • «Спартак» занял первое место в группе Лиги Европы в сезоне-2021/22.
  • Московский клуб сыграл против «Легии», «Наполи» и «Лестера».
  • В феврале 2022 года УЕФА и ФИФА исключили российские команды из турниров под своей эгидой.

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Источник: «РБ Спорт»
Россия. Премьер-лига Лига Европы Спартак Соболев Александр Петржела Властимил
Комментарии (14)
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slavа0508
1695744958
Что ж ты так прилип к России как пиявка .....
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NewLife
1695745224
Бомбардир, в следующих заметках пишите вместо "Источник РБ Спорт" - "Высрал РБ Спорт", так будет правильнее.
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erybov1965
1695745996
Соболев сказал о своей команде,а Петржела-о Зените,я так понял.Не мог же он о Спартаке говорить?Просто названия попутал,он последнее время все путает,т.к. лезет везде,куда даже не просят.
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Max Bobr
1695746485
Петржела от безделья совсем умом тронулся
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АлексМак
1695746731
абсолютно прав
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timon2401
1695749192
Высказался "человек" выйгравший за всю свою карьеру игрока и тренера лишь кубок с Зенитом)) но на бомбардире главный эксперт!!! талантище а не тренер!!!
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k611
1695753054
Зачем спрашивать этого чудака. Он сам всякую хрень несёт. Что он сам выиграл? ЧМ или Лигу чемпионов? Промолчал бы уж лучше...
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111ax
1695753858
соболев не сумасшедший, он просто главный имбецил РПЛ последних 33 лет
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KLINSI
1695758886
Парниша просто метит на место Зюбы. Дух он такой, на всю жизнь.
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шахта Заполярная
1695764415
Откуда у отдельных людишек столько дерьма, я про питерЖелу, айболита и им подобных.
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