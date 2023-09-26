«Сумасшедший человек, который несет полную чушь»: Петржела – о Соболеве

Экс-тренер «Зенита» Властимил Петржела эмоционально отреагировал на резонансное заявление Александра Соболева.

Форвард «Спартака» считает, что его команда выиграла бы Лигу Европы в 2022 году, если бы не санкции от УЕФА.

«Я не верю ни в победу российского клуба в еврокубках, ни в триумф сборной России на чемпионате мира – даже близко! Ваша национальная команда вряд ли вообще пройдет отбор на ЧМ.

У «Спартака» точно нет того, что нужно для игры в Лиге Европы, их уровень – Лига конференций, это максимум! Там они могут какие-то команды обыгрывать.

Соболев – сумасшедший человек, потому что несет полную чушь», – сказал Петржела.