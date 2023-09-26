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    • «Сумасшедший человек, который несет полную чушь»: Петржела – о Соболеве

    «Сумасшедший человек, который несет полную чушь»: Петржела – о Соболеве

    Экс-тренер «Зенита» Властимил Петржела эмоционально отреагировал на резонансное заявление Александра Соболева.

    Форвард «Спартака» считает, что его команда выиграла бы Лигу Европы в 2022 году, если бы не санкции от УЕФА.

    «Я не верю ни в победу российского клуба в еврокубках, ни в триумф сборной России на чемпионате мира – даже близко! Ваша национальная команда вряд ли вообще пройдет отбор на ЧМ.

    У «Спартака» точно нет того, что нужно для игры в Лиге Европы, их уровень – Лига конференций, это максимум! Там они могут какие-то команды обыгрывать.

    Соболев – сумасшедший человек, потому что несет полную чушь», – сказал Петржела.

    • «Спартак» занял первое место в группе Лиги Европы в сезоне-2021/22.
    • Московский клуб сыграл против «Легии», «Наполи» и «Лестера».
    • В феврале 2022 года УЕФА и ФИФА исключили российские команды из турниров под своей эгидой.

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    Источник: «РБ Спорт»

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    Комментарии11
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      Рейтинг: +655

      timon2401 7 минут назад

      Высказался "человек" выйгравший за всю свою карьеру игрока и тренера лишь кубок с Зенитом)) но на бомбардире главный эксперт!!! талантище а не тренер!!!

      0
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      Рейтинг: +4407

      ПалкоВводецъ (returned) 30 минут назад

      Ну что Дельфин не в себе это давно всем известно. Неотёсанное полено с улыбкой дауна на лице. Гыгыгы

      2
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      Рейтинг: +633

      АлексМак 48 минут назад

      абсолютно прав

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      Рейтинг: +1277

      Айболид 51 минуту назад

      Сумасшедший человек . .. Человек ?

      1
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      Рейтинг: +1004

      Max Bobr 52 минуты назад

      Петржела от безделья совсем умом тронулся

      0
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      Рейтинг: +452

      erybov1965 1 час назад

      Соболев сказал о своей команде,а Петржела-о Зените,я так понял.Не мог же он о Спартаке говорить?Просто названия попутал,он последнее время все путает,т.к. лезет везде,куда даже не просят.

      0
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      Рейтинг: +19940

      NewLife 1 час назад

      Бомбардир, в следующих заметках пишите вместо "Источник РБ Спорт" - "Высрал РБ Спорт", так будет правильнее.

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      Рейтинг: +16421

      Алексей З > NewLife 16 минут назад

      Тебе не кажется , что РБ Спорт и Бомбардир в одной упряжке выступают ?
      Походу из одного тазика хавают.

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      Рейтинг: +19940

      NewLife > Алексей З 13 минут назад

      Абсолютно.

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      Рейтинг: +27447

      slavutiq70 1 час назад

      Что ж ты так прилип к России как пиявка .....

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      Рейтинг: +6525

      subbotaspartak > slavutiq70 1 час назад

      Пиявки полезные, это присосок

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